Formé au Stade Rennais, Lucas Da Cunha a tardé à se révéler mais brille désormais du côté de Côme, sous la houlette de Cesc Fàbregas. De quoi faire naître des regrets à Rennes.

Il y a parfois, dans le football, des trajectoires qui laissent un léger goût d’inachevé. Celle de Lucas Da Cunha, aujourd’hui capitaine de Côme en Serie A, en fait clairement partie. Formé au Stade Rennais, le milieu français de 24 ans brille désormais en Italie sous les ordres de Cesc Fàbregas, et s’impose comme l’un des jeunes leaders les plus prometteurs du championnat.

Seulement cinq matchs au SRFC

Arrivé très jeune à Rennes, Lucas Da Cunha symbolisait ce que la formation bretonne sait faire de mieux : technique, intelligence de jeu, sens collectif et grande maturité. Pourtant, malgré un potentiel évident, il n’aura jamais eu l’opportunité de s’imposer durablement au Roazhon Park. Après seulement cinq apparitions en pro, il prendra la direction de Nice, Lausanne, puis de Clermont, avant de poser ses valises à Côme, en Serie B à l’époque.

Sous l’impulsion de Cesc Fàbregas, devenu entraîneur principal, Da Cunha a trouvé l’environnement idéal pour éclore. Le technicien espagnol, ancien maestro du FC Barcelone et d’Arsenal, a très vite compris l’importance du joueur dans l’équilibre de son équipe. Cet été, il lui a d’ailleurs confié le brassard de capitaine – un geste fort, une marque de confiance immense.

Et sur le terrain, le Français ne déçoit pas : travailleur, précis techniquement, capable de résister à la pression et de casser des lignes, il incarne parfaitement la philosophie du nouveau Côme. Sa polyvalence entre les postes de relayeur et de meneur de jeu, son volume de course et sa capacité à se projeter en font un joueur complet, rare à ce niveau.

Lucas Da Cunha bientôt appelé par de plus grands clubs ?

Pour Rennes, difficile de ne pas avoir quelques regrets. Le club breton, qui l’a vu grandir, aurait pu tenir dans ses rangs l’un des milieux français les plus prometteurs de sa génération. Un coup énorme manqué, tant le joueur semble désormais prêt à franchir un cap majeur dans sa carrière.

Être adoubé par une légende du football mondial à seulement 24 ans, c’est un signe qui ne trompe pas. Fabregas, fin connaisseur du jeu, a vu en lui un relais de sa vision du football. Et il ne faudra pas attendre longtemps pour voir Lucas Da Cunha attirer les regards curieux de nombreux clubs européens…