OM : plusieurs absents dans le groupe de De Zerbi pour le choc face au RC Lens

Le groupe de l’OM pour le choc face au RC Lens.

Ce samedi à 21h05, l’OM se déplace sur la pelouse du RC Lens pour le gros choc de cette 9e journée de Ligue 1. Le groupe de Roberto De Zerbi vient d’être dévoilé, et comme attendu, Medina, Kondogbia, Traoré et Gouiri sont blessés, tandis que Maupay ou encore Lirola sont toujours écartés.

Le groupe de l’OM

De Lange, Rulli, Vermot – Aguerd, Balerdi, Egan-Riley, Garcia, Murillo, Palmieri, Pavard, Weah – Bakola, Gomes, Højbjerg, Nadir, O’Riley, Vermeeren – Aubameyang, Greenwood, Paixão, Vaz.