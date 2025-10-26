Laminée à Annecy (0-4), l’ASSE a pris l’eau et concédé une 3e défaite en quatre matchs qui interpelle et pourrait compliquer sérieusement l’avenir de son coach Eirik Horneland.

Et 1, et 2, et 3 et 4-0 ! 4-0 à Annecy ! Alors qu’ils devaient se racheter après avoir concédé face au promu manceau une seconde défaite à domicile de rang après Guingamp, les Verts ont sombré dans le « petit derby » face à des Annéciens qui ne gagnent peut-être même pas à eux tous ce que touche à lui seul Lucas Stassin ou Gautier Larsonneur. « Vous êtes des nuls », ont chanté les supporters stéphanois qui avaient rempli leur parcage en Haute-Savoie, en premières loges pour assister à la débâcle de leurs protégés. Menés dès la 6e minute, après un sauvetage de Larsonneur une minute plus tôt, puis réduits à 10 dès la 13e minute suite à l’expulsion de Miladinovic pour une très vilaine semelle sur le tibia d’un adversaire, les Verts ont adressé leur premier tir de la rencontre à la 34e minute sur une frappe de 25 mètres de Ferreira 25 mètres au dessus.

Horneland, stop ou encore ?

Stassin a ensuite eu une balle de 1-1 mais son piqué n’a pas trompé la vigilance de Callens. Le Belge aurait aussi pu bénéficier d’un penalty mais l’arbitre ne l’a pas sifflé et Annecy a ensuite inscrit trois nouveaux buts, en profitant de la faiblesse d’une défense stéphanois à la rue et d’un Larsonneur coupable d’avoir relâché le ballon sur le but du 2-0. Evidemment, après pareille déroute, les critiques pleuvent sur Eirik Horneland, qui a attendu d’être à 3-0 pour faire entrer Cardona, et qui a réfuté une nouvelle fois un souci tactique pour expliquer la défaite. Ce serait il est vrai bien trop réducteur tant l’ASSE, 2e plus mauvaise défense de L2, est apparue aux abois dans tous les domaines, que ce soit tactiquement, techniquement, physiquement, et mentalement.

Avec 23 M€ investis à l’été 2024, Kilmer Sports, qui avait acheté le club en Ligue 1, n’avait pas pu empêcher sa relégation en Ligue 2 la saison dernière. Et avec 25 M€ investis cet été, et en ayant gardé Stassin et Davitashvili, fort d’un budget deux fois supérieur au 2e plus gros budget de son championnat, le groupe nord-américain doit forcément se demander s’il a misé sur le bon cheval en confiant l’équipe à Horneland. Le Norvégien n’a pas été l’homme de la situation pour maintenir l’équipe en L1. L’est-il pour réussir l’opération remontée immédiate ? On peut en douter vue la tournure des événements. Sa cote de popularité avait sérieusement baissé après Le Mans. La voilà au plus bas après Annecy.

Et le Big Boss sera là contre Pau…

Avec Pau qui se présente dès mardi dans le Chaudron, on peut imaginer que le timing jouera pour lui. Mais avant deux déplacements au Red Star et à Troyes, on peut aussi penser qu’Horneland jouera sa peau contre Pau. Car KSV ne pourra pas rester très longtemps les bras croisés. C’est dans ce contexte plutôt pesant que son propriétaire, Larry Tanenbaum, est attendu mardi à Geoffroy-Guichard. Le Big Boss canadien devrait pouvoir mesurer à quel point les supporters ont apprécié les deux derniers matchs de cette équipe que l’on présente souvent comme le PSG de la Ligue 2. Sauf que le PSG, lui, n’a pas seulement de l’argent. Il a aussi une très belle équipe, de très bons joueurs, et un top coach. Il a aussi un président qui a au moins le mérite d’être présent. »