Stade Rennais : la compo d’Habib Beye pour affronter Nice est connue

Voici les compos officielles du match entre le Stade Rennais et l’OGC Nice pour la 9e journée de Ligue 1.

Ce dimanche, le Stade Rennais accueille l’OGC Nice pour la 9e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Habib Beye et Franck Haise. Coup d’envoi à 17h15 au Roazhon Park.

Les compos officielles

Stade Rennais : Samba – Jacquet, Seidu, Brassier – Camara, Rongier (cap), Blas, Fofana, Merlin – Lepaul, Embolo.

OGC Nice : Diouf – Mendy, Oppong, Abdi – Clauss (cap), Vanhoutte, Samed, Bard – Diop, Cho, Boga.