Stade Rennais : la compo d’Habib Beye pour affronter Nice est connue
William Tertrin
26 octobre 2025
Voici les compos officielles du match entre le Stade Rennais et l’OGC Nice pour la 9e journée de Ligue 1.
Ce dimanche, le Stade Rennais accueille l’OGC Nice pour la 9e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Habib Beye et Franck Haise. Coup d’envoi à 17h15 au Roazhon Park.
Les compos officielles
Stade Rennais : Samba – Jacquet, Seidu, Brassier – Camara, Rongier (cap), Blas, Fofana, Merlin – Lepaul, Embolo.
OGC Nice : Diouf – Mendy, Oppong, Abdi – Clauss (cap), Vanhoutte, Samed, Bard – Diop, Cho, Boga.