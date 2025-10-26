Real Madrid – FC Barcelone : Xabi Alonso répond à Yamal et à la colère de Vinicius
Le Stade Rennais chute face à Nice, l'avenir d'Habib Beye s'assombrit

William Tertrin
26 octobre 2025

Ce dimanche, le Stade Rennais disputait un match de la peur face à l’OGC Nice, à égalité de points. Un match perdu par le SRFC, qui n’a rien lâché, mais qui est tout de même contraint de s’incliner, pour ce qui était peut-être le dernier match d’Habib Beye…

Dans ce match de la peur, les hostilités étaient lancées dès la 22e, et Boga se retrouvait lancé en profondeur par Diop, mais il butait sur Samba, qui sortait rapidement pour écarter le danger. Quelques instants plus tard, Diouf frissonnait alors qu’un tir à ras de terre de Rongier lui échappait presque, et Lepaul s’approchait pour tenter de profiter du rebond, mais le gardien intervenait à temps.

À la 38ᵉ minute, Nice ouvrait le score. Diop recevait un ballon en retrait de Clauss et déclenchait une reprise du droit qui trompait Samba, offrant l’avantage aux visiteurs. Peu après, Nice continuait de profiter des failles rennaises : Clauss se retrouvait seul sur la droite de la surface et plaçait une frappe croisée du gauche qui finissait dans le petit filet. L’arbitre allait toutefois consulter la VAR, soupçonnant une main de Boga. Après vérification, le but du 0-2 était confirmé !

Lors du second acte, Embolo se retrouvait isolé après une ouverture de Fofana, tentant une frappe du gauche dans un angle fermé qui frôlait le filet extérieur. Mais Rennes n’avait pas dit son dernier mot et se voyait porté par les très bons changements de Beye, qui avait fait entrer Frankowski, Al Tamari, Aït Boudlal, Cissé et Meïté. Preuve en est, à la 67ᵉ minute : Frankowski déposait un coup-franc sur la tête d’Aït-Boudlal, qui surgissait dans l’axe et marquait d’un coup de casque décisif.

Les occasions continuaient de s’enchaîner pour les Bretons. À la 75ᵉ minute, Jacquet coupait un nouveau coup-franc de Frankowski au premier poteau, obligeant Diouf à se détendre pour détourner la balle qui semblait déjà entrer dans le but. Quelques minutes plus tard, Oppong intervenait avec bravoure pour éviter l’égalisation, en contrant une reprise de Meïté sur un centre précis de Frankowski depuis le flanc gauche.

Dans les toutes dernières minutes, Nice se retrouvait en grand danger. Un cafouillage éclatait dans leur surface après un centre de Rongier : Meïté peinait à reprendre correctement, et les Niçois tentaient en panique de se dégager. Une volée de Blas était contrée, maintenant la tension jusqu’au coup de sifflet final. En toute fin de match, Rennes croyait enfin avoir égalisé grâce à Meïté, mais l’arbitre signalait un hors-jeu, refroidissant les espoirs bretons.

Si Rennes n’a rien lâché, cela n’a pas suffi pour accrocher au moins un point, et cela fait désormais cinq matchs de suite sans victoire pour le SRFC. Ça commence à sentir de plus en plus le sapin pour Habib Beye, qui ne compte que sa deuxième défaite de la saison, mais qui pourrait bien faire les frais de cette période très mitigée.

Ligue 1Stade Rennais
