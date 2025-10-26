Après la défaite face à Annecy, Romain Molina a sorti la sulfateuse contre Kilmer Sports, propriétaire de l’ASSE.

Période très très délicate pour l’ASSE. En effet, les Verts restent sur 3 défaites en 4 matchs, dont deux à domicile et la dernière 4-0, à Annecy. Après cette véritable claque, le journaliste Romain Molina s’est penché sur le cas Kilmer Sports, propriétaire du club, dans une vidéo qui dresse un bilan très critique. Malgré un budget conséquent censé permettre aux Verts de dominer la Ligue 2, le club traverse une période difficile, et Molina pointe du doigt le rôle et l’attitude des dirigeants.

« Ils se sont fait pleins d’ennemis dans le milieu du foot »

« On en revient à la même question, qui dirige le club ? Ivan Gazidis n’est jamais là et ne s’occupe pas vraiment du club. Il donne quelques interviews, il a fait un peu de politique institutionnelle mais il n’est pas là. Ensuite vous avez Rosenfeld mais il est plus sur la data et il ne va pas s’imposer au quotidien donc la direction réellement se repose sur Huss Fahmy sauf qu’il a aussi sa vie de famille, il habite à Londres donc il vient de temps en temps mais il n’est pas là en permanence. »

Pour Molina, cette absence se traduit par une gestion incohérente et des décisions qui peinent à se matérialiser sur le terrain : « Comment gérer un club qui avait autant de problèmes en étant absent, ça n’a aucun sens, donc ils ont laissé les gens en place (Soucasse, Perrin, Rustem). Sauf que Huss Fahmy a un égo, il prend de haut les gens. Comme dans le dossier Bouchouari avec des clubs italiens, comme cet été sur Stassin avec le Paris FC. Ils se sont fait pleins d’ennemis dans le milieu du foot, car des fois ils ne répondent à personne, même à des gens du club. Huss Fahmy, il ne répond pas, il répond à qui il a envie. Sur le dossier Stassin, au PFC ils te disent qu’on ne leur a jamais parlé comme ça, une arrogance, un dédain de la direction stéphanoise qui va finalement refuser l’offre colossale pour le joueur. »

Huss Fahmy sévèrement pointé du doigt

Le journaliste souligne également le paradoxe entre les moyens financiers du club et les résultats sportifs : « Tu trouves le moyen de descendre la saison dernière en ayant mis 25 millions dans les transferts mais non ce ne sont pas eux. Ils n’ont rien fait l’hiver dernier pour ne pas descendre, alors que Tanenbaum le propriétaire du club a annoncé qu’il était prêt à mettre la main à la poche si on lui avait demandé. Il y a une différence entre leur numéro de communication et les faits. »

Selon Molina, l’AS Saint-Étienne dispose de tous les atouts pour réussir, mais l’ego de certains dirigeants freine le projet : « Nous sommes dans un club surdimensionné financièrement, qui a tout pour bien faire mais qui a oublié de travailler à cause de son égo. Toutes les personnes dans le milieu du foot vous diront, Huss Fahmy il se prend pour… Ceux qui font des affaires avec lui, ne vous le diront pas évidemment. Il est difficilement joignable, difficilement accessible et surtout tu t’interroges car il y a certains transferts… J’ai une expression qui dit : cons ou complices. Ils sont tous sauf bêtes ces gens-là, donc je me pose des questions sur les véritables intentions des gens qui gèrent l’AS Saint-Étienne en ce moment. Je ne doute pas qu’ils vont réussir à monter mais l’ambiance est pesante globalement. »

Un constat sévère qui met en lumière l’écart entre le potentiel financier du club et la réalité de sa gestion quotidienne, et qui laisse planer de nombreuses interrogations sur les intentions réelles de Kilmer Sports à la tête des Verts…

Tous propos rapportés par EVECT.