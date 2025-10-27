Dans sa chronique, Patrick Guillou trouve le Norvégien peu aidé. Et il ne donne pas cher de sa peau…

L’ASSE reste sur trois défaites en quatre matchs et un piteux 4-0 encaissé à Annecy samedi soir. Dans sa chronique au Progrès, Patrick Guillou considère que l’engrenage est dangereux » et que l’équipe, « à côté de la plaque » est « en plein naufrage ». L’ancien chouchou du kop nord estime qu’Eirik Horneland est livré à lui-même, « spectateur de sa propre impasse, enfermé dans ses propres murs ».

KSV prêt à appuyer sur le bouton, selon Guillou

Mais Guillou pointe aussi la direction du club, sa « vanité carnivore », et l’invite à « une bonne introspection ». Il laisse entendre que le couperet pourrait bientôt tomber pour Horneland : « Les Marionnettistes du futur Vert observent. Murés dans leurs certitudes, ils trouveront bientôt la paire de ciseaux pour couper les fils qui dépassent. » Et Guillou s’en prend aux joueurs : « L’investissement personnel frôle le seuil de pauvreté ».