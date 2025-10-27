ASSE – Pau : Horneland a fait ses choix, deux retours et une bonne nouvelle

Le groupe des Verts est tombé…

Eirik Horneland a communiqué son groupe pour la réception de Pau demain soir. Maxime Bernauer fait son retour de suspension après 3 matchs, et le jeune Luan Gadegbeku, blessé ces dernières semaines, est lui aussi présent.

Boakye apte

Augustine Boakye fait aussi partie des 18 joueurs convoqués alors qu’Horneland avait indiqué ce midi qu’il était incertain à cause de douleurs à un genou. Expulsé à Annecy (0-4), Igor Miladinovic quitte le groupe, tout comme Dylan Batubinsika, qui avait été réintégré le week-end dernier.