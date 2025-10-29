La Vieille Dame a fait son choix…

La Juventus est en crise, elle pointe à la huitième place de Serie A à six points des leaders, le Napoli et l’AS Roma. Et n’a pris que deux points en trois matches et figure à la 25e place en Ligue des champions.

Spalletti va remplacer Tudor

Menacé avant la rencontre, Igor Tudor n’a pas survécu à la défaite contre la Lazio ce week-end et le couperet est tombé lundi. Le coach de 47 ans, passé par l’OM, a été démis de ses fonctions. Et pour lui succéder, la Vieille Dame va se tourner vers Luciano Spalletti, qui devrait devenir le nouvel entraîneur du club dans les prochaines heures, d’après les informations de la Gazzetta dello Sport. L’ancien sélectionneur de l’Italie s’est entendu avec les dirigeants turinois sur un contrat jusqu’à la fin de la saison, avec une clause de prolongation automatique en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Giorgio Chiellini aurait joué un rôle clé dans la décision.