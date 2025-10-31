À la veille de la réception de Valence (21h), Xabi Alonso a fait des annonces fortes au Real Madrid. Notamment au sujet de Vinicius Junior.

Sorti agacé face au FC Barcelone dimanche lors du Clasico, Vinicius Junior a dégoupillé. Selon les dernières rumeurs, le Brésilien du Real Madrid serait remonté contre la gestion de Xabi Alonso à son sujet. Interrogé à la veille de la réception de Valence (21h), le coach du Real Madrid a pris la parole pour calmer le jeu. « Le Clasico n’était que le début. Nous sommes satisfaits de notre processus. Nous avons eu une réunion avec tout le monde mercredi et Vinicius a été impeccable, il a parlé avec le cœur. L’affaire est close », a-t-il affirmé en conférence de presse.

« L’affaire Vinicius est close »

Relancé sur le sujet Vinicius, Xabi Alonso ne s’est pas caché derrière son petit doigt : « Est-ce que cela signifie qu’il n’y aura aucune conséquence pour Vini Jr. parce que je suis satisfait de lui ? Oui, absolument pas. C’est la quatrième ou cinquième question à ce sujet. J’apprécie l’intérêt, mais l’affaire est close. Vini va très bien et se porte à merveille, l’équipe est formidable. Nous sommes tous ravis et concentrés. Ce dossier a été définitivement clos mercredi.

Le chouchou Mbappé ? Xabi Alonso est cash !

Interrogé ensuite sur la gestion des temps de jeu de chacun, l’entraîneur du Real Madrid a évoqué le cas Kylian Mbappé. « Mbappé a le plus de minutes ? Je me soucie toujours de la charge de travail et je ne veux pas surmener les joueurs. Il arrive un moment où il faut leur accorder du repos, et avec certains, on le fait plus souvent, mais il faut tenir compte du bon moment pour chacun. C’est ce qui s’est passé avec Kylian, mais on verra à l’avenir, a-t-il poursuivi. Je n’impose rien. J’essaie d’avoir une relation étroite et sincère avec mes joueurs. Je leur explique leurs rôles. Je sais qu’ils sont tous différents et je suis exigeant, mais je veux être très proche d’eux. »