Voici la revue de presse espagnole en date du samedi 1er novembre 2025. Au menu : les bonnes nouvelles s’amoncellent au FC Barcelone alors que Kylian Mbappé est en feu au Real Madrid.

AS : « Soulier d’Or, soulier de tous »

Le discours de Kylian Mbappé lors de la remise du Soulier d’Or a marqué les esprits hier en Espagne. L’attaquant du Real Madrid affiche des objectifs individuels et collectifs qui ont fait mouche auprès des supporters.

SPORT : « Enfin à la maison ! »

Sport affirme que le FC Barcelone va enfin pouvoir ouvrir le nouveau Camp Nou ! Le club catalan a confirmé un entraînement ouvert au public vendredi prochain avec 23 000 supporters autorisés tandis qu’un match pourra être organisé en novembre. Mieux, l’enceinte blaugrana sera candidate à la finale de la Ligue des Champions 2029.

MARCA : « Plus je marque, plus on gagnera de titres »

Mbappé n’a pas fait mystère de ses ambitions au Real Madrid et entend faire trembler les filets plus que de raison cette saison. En interne, les mots forts de Xabi Alonso hier pour Vinicius Junior en conférence de presse ont été appréciés.

MUNDO DEPORTIVO : « Lamine a envie »

Hansi Flick croule sous les bonnes nouvelles à la veille du match de Liga entre le FC Barcelone et Elche : Lamine Yamal a récupéré après le Clasico et a de bonnes chances de jouer cette rencontre au même titre que les revenants Robert Lewandowski et Dani Olmo.