FC Barcelone : séparée de Lamine Yamal, Nicki Nicole a déjà retrouvé l’amour avec une starlette !

Nicki Nicole
Bastien Aubert
3 novembre 2025

Quelques heures seulement après sa rupture avec Lamine Yamal (FC Barcelone, 18 ans), la chanteuse argentine Nicki Nicole aurait été aperçue dans les bras de Mernuel, le streamer du moment. 

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe dans le monde du showbiz argentin et du football mondial. Alors que tout le monde digérait à peine la rupture entre Nicki Nicole et Lamine Yamal, officialisée ce samedi par la star du FC Barcelone, un message envoyé par Ángel de Brito a relancé les spéculations : la chanteuse aurait passé la soirée avec Mernuel, le streamer le plus en vogue du moment.

« Une amie m’a dit qu’elle l’a vue partir avec Mernuel. Ils sont restés ensemble toute la nuit et sont repartis ensemble », a confié le journaliste people. Une sortie qui s’est déroulée au « Picheo », une boîte très prisée de Buenos Aires, où la jeune star a visiblement retrouvé le sourire.

Nicki Nicole en couple avec le streamer Mernuel ?

Ce rapprochement intervient quelques heures seulement après sa séparation d’avec Yamal. Selon De Brito, tout le monde spéculait déjà sur ce duo : « Du jour au lendemain, elle s’est connectée au stream de Yanina l’autre jour… » Une façon, pour certains fans, de laisser entrevoir un nouvel intérêt amoureux.

Nicki Nicole semble donc déjà tourner la page et profiter de la vie nocturne. Reste à savoir si cette nouvelle histoire tiendra dans la durée ou ne sera qu’un flirt médiatisé. Une chose est sûre : les projecteurs restent braqués sur elle.

