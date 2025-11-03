Gautier Larsonneur vit un nouvel instant clé sous le maillot de l’ASSE. Ce 1er novembre 2025, dans l’ambiance survoltée du Stade Bauer (1-2), le gardien stéphanois a repoussé son cinquième pénalty en match officiel. Encore un acte qui renforce son statut de spécialiste, à un moment crucial pour les Verts.

Les cinq arrêts marquants de Larsonneur

Face à Lucas Woudenberg (Valenciennes), septembre 2023

(Valenciennes), septembre 2023 Devant Migouel Alfarela (Bastia), mars 2024

(Bastia), mars 2024 Contre Mason Greenwood (Marseille), décembre 2024

(Marseille), décembre 2024 Sur Abdoulaye Touré (Le Havre), mars 2025

(Le Havre), mars 2025 Devant Saïf-Eddine Khaoui (Red Star), 1er novembre 2025 à Bauer

Dans chaque duel, Larsonneur s'illustre par des réflexes et un sang-froid redoutables. Que ce soit en Ligue 2 ou face à des buteurs en pleine confiance, le portier des Verts s'affirme comme un rempart dans l'exercice du pénalty.

Les circonstances des tirs décisifs

Tous ces arrêts racontent une histoire différente. Deux des tentatives stoppées, celles de Greenwood et Touré, ont permis malgré tout au tireur de marquer dans la continuité du jeu. La parade de jeudi contre le Red Star a, elle, été suivie d’un but de Khaoui, mais ce dernier a été annulé pour un hors-jeu contesté, quelques secondes seulement après le tir.

L'abnégation de Larsonneur transparaît à chaque situation. Repousser un pénalty ne suffit pas toujours : il faut gérer la pression d'un possible rebond, l'intensité de la surface de réparation… En stoppant Khaoui, le gardien a une nouvelle fois prouvé sa capacité à peser sur le destin de l'équipe.

La stat des pénaltys encaissés depuis son arrivée

Depuis qu’il garde les buts de Saint-Étienne, Gautier Larsonneur a été confronté à 32 pénaltys. Il en a stoppé cinq, soit un ratio rare dans le football professionnel. Mais il a aussi concédé 27 réalisations sur pénalty. Cette statistique, loin de ternir son bilan, souligne avant tout la constance avec laquelle il se retrouve sous pression au plus haut niveau.

Alors que l'ASSE traverse des périodes décisives, la sérénité de Larsonneur sur sa ligne est devenue une valeur sûre. Sa performance récente prouve qu'en plus du mental, son sens de l'anticipation peut faire basculer le sort d'un match.