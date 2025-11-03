Voici la revue de presse espagnole en date du lundi 3 novembre 2025. Au menu : la résurrection de Jude Bellingham au Real Madrid $et le retour remarqué de Lamine Yamal au FC Barcelone.

MUNDO DEPORTIVO : « Un trident létal »

Mundo Deportivo se frotte les mains devant le trio offensif du FC Barcelone contre Elche (3-1) : Lamine Yamal – Ferran Torres – Marcus Rashford. En plus du retour de Dani Olmo et de Robert Lewandowski, Hansi Flick est rassuré.

AS : « Lancés à Anfield »

Le Real Madrid a parfaitement préparé le choc de Ligue des Champions à Liverpool en atomisant Valence au Bernbeu (4-0). Xabi Alonso a gagné 13 de ses 14 premiers matches sur le banc merengue.

MARCA : « Roi Jude »

Marca relève le retour en grande forme de Jude Bellingham au Real Madrid : trois buts et une passe décisive pour ses trois derniers matches sous le maillot merengue et une saison enfin lancée après sa blessure à l’épaule.

SPORT : « Réaction positive »

Sport observe une réaction positive du FC Barcelone après la claque reçue lors du Clasico contre le Real Madril il y a huit jours au Bernabeu. Le retour en grâce de Yamal pourrait faire du bien au club catalan pour les échéances à venir.