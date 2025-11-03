Le choc PSG-Bayern, c’est demain soir…

Invaincu depuis le début de la saison avec 15 victoires en 15 matchs toutes compétitions confondues, le Bayern Munich caracole en tête de la Bundesliga et fait figure d’outsider voire de favori pour la victoire en Ligue des champions cette saison, au même titre que le PSG, tenant du titre.

Le rendez-vous de demain soir entre les deux équipes promet donc une belle empoignade, et selon Vitinha, présent ce lundi en conférence de presse, Paris l’aborde avec la ferme intention de montrer qui est le patron.

Selon Vitinha, le PSG veut prouver qu’il est toujours la meilleure équipe d’Europe

« Quelle est la meilleure équipe d’Europe ? La réponse peut être donnée demain, a glissé le Portugais. C’est mieux de parler sur le terrain qu’ici. J’ai le même avis : en ce moment, le PSG et le Bayern sont les deux meilleures équipes en Europe. Le Bayern se trouve dans une forme fantastique, nous aussi. On est bien, on continue sur la lancée de l’année dernière. On se sent bien et on a hâte de jouer ce match ».