Le choc PSG-Bayern, c’est demain soir…

Invaincu depuis le début de la saison avec 15 victoires en 15 matchs toutes compétitions confondues, le Bayern Munich caracole en tête de la Bundesliga et fait figure d’outsider voire de favori pour la victoire en Ligue des champions cette saison, au même titre que le PSG, tenant du titre.

Le rendez-vous de demain soir entre les deux équipes promet donc une belle empoignade, et selon Vitinha, présent ce lundi en conférence de presse, Paris l’aborde avec la ferme intention de montrer qui est le patron. « Quelle est la meilleure équipe d’Europe ? La réponse peut être donnée demain, a glissé le Portugais. Qui a aussi affiché son admiration pour Harry Kane

Selon Vitinha, Kane est « un des meilleurs joueurs du monde »

« C’est un des meilleurs joueurs du monde, un attaquant incroyable, a-t-il glissé. Il a des stats incroyables, toutes les saisons. Il a commencé la saison de façon incroyable, avec des statistiques stratosphériques, difficiles à faire. Le Bayern, c’est surtout une équipe, beaucoup de bons joueurs comme Harry Kane mais une grande équipe qui défend et attaque ensemble. Ça va être ça le plus dur à affronter. Mais Harry Kane, c’est un grand grand joueur ». A 32 ans, Kane a inscrit 22 buts toutes compétitions confondues cette saison avec le Bayern, en 15 matchs.