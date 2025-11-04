ASSE – OL : le verdict est tombé pour les deux supporters auteurs du jet de pièce sur l’arbitre
Stade Rennais Mercato : Leroux (FC Nantes), ça se tente ou pas ?

Louis Leroux contrôlant le ballon lors du match entre le FC Nantes et le FC Metz.
Raphaël Nouet
4 novembre 2025

Un média a annoncé un intérêt du Stade Rennais pour le jeune milieu Louis Leroux, que le FC Nantes lâcherait pour 10 M€. Un bon coup ? Nos journalistes en débattent.

Non

« Le seul intérêt de cette piste, à mon sens, est de contrarier les supporters du FC Nantes. Et encore, je trouve qu’ils ont déjà pris cher cet été avec le recrutement de Valentin Rongier et Quentin Merlin par le SRFC. Déjà, si Louis Leroux a un très gros potentiel, sa première partie de saison laisse songeur. L’a-t-on vu trop beau en 2024-25 ? Ou est-il perdu dans le schéma de Luis Castro, qui le fait jouer un coup latéral gauche, un coup milieu ? Ensuite, en partant de ce constat, qu’est-ce que Leroux viendrait faire au Stade Rennais, où le milieu est le secteur le plus fourni ? Il y a déjà Rongier, Camara, Fofana, Cissé… Actuellement, Leroux n’est pas meilleur que l’un de ces quatre-là.

En plus, certes, la somme de 10 M€ ressemble à un bon prix pour un joueur aussi prometteur mais rappelons que cela permettrait au FC Nantes de se renflouer, donc de lui faire une fleur. Ce qui confirme qu’il n’y a décidément aucun intérêt à recruter Leroux… »

Raphaël NOUET

Oui

« En recrutant Louis Leroux, le Stade Rennais ferait un nouveau coup bas à ses supporters après les arrivées de Rongier et Merlin, comme justement souligné par Raphaël. Cependant, d’un point de vue sportif, je suis convaincu que ce serait une très bonne opération. Il est vrai que le SRFC est déjà assez fourni dans ce secteur, mais il y aura peut-être du mouvement l’été prochain.

De ce que j’ai vu lorsque je regardais le FC Nantes, j’aime beaucoup ce que propose Leroux, même s’il reste évidemment un joueur à perfectionner. Il faut également rappeler qu’il est polyvalent, et peut évoluer dans l’entrejeu ou un peu plus haut, et même comme latéral gauche. Ce qui fait de lui un profil très intéressant, et s’il ne rejoint pas le Stade Rennais, je n’ai pas de doute sur le fait qu’il va gravir les échelons assez rapidement ».

William TERTRIN

FC Nantes
