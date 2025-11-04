Le Stade Rennais aurait des vues sur le jeune milieu de terrain Louis Leroux, symbole de la formation du FC Nantes. Et Waldemar Kita serait prêt à vendre son joueur pour un prix relativement faible.

C’est une information à prendre avec des pincettes car elle émane d’un média peu connu (Média Foot) : le Stade Rennais souhaiterait recruter Louis Leroux et le FC Nantes ne dirait pas non. Au contraire, toujours confrontée à des difficultés économiques, la Maison Jaune ouvrira la porte à un départ du porte-étendard de sa formation pour un montant de 10 M€. Une somme assez dérisoire à ce niveau, même si Transfermarkt estime la cote du joueur à 9 M€. Mais sa marge de progression est tellement importante qu’il vaudra bientôt beaucoup plus…

Leroux a encore beaucoup à prouver

Quelle crédibilité accorder à cette information ? Ce qui est sûr, c’est qu’un départ de Leroux chez l’ennemi serait très mal vu par les supporters nantais, qui ont déjà mal vécu les transferts de Valentin Rongier et Quentin Merlin, formés à la Jonelière, au SRFC cet été. Surtout que Leroux, même s’il rencontre plus de difficultés cette saison, a épaté la saison dernière et est devenu l’un des chouchous de la Beaujoire.

Mais il y a la réalité économique et celle-ci est incontestablement sombre à Nantes. Franck Kita avait juré que les finances avaient été remises à flot durant l’été après les nombreux départs mais l’absence de recrutement prouve que ce n’est pas le cas. Si le FCN doit vendre pour renflouer les caisses, les joueurs bankables ne sont pas légion dans son effectif. Leroux en fait partie. Mais de là à le vendre au Stade Rennais…