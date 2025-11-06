Deux postes continuent de poser problème à l’ASSE, malgré les recrues…

Kilmer Sports a investi près de 50 M€ depuis son arrivée à la tête de l’ASSE en juin 2024, mais les couloirs défensifs sont toujours aussi faibles chez les Verts. Pourtant, KSV a recruté 5 latéraux depuis son arrivée.

5 latéraux ont pourtant été recrutés en un an

A l’été 2024, Kilmer Sport avait fait venir Pierre Cornud, mais le latéral gauche ne s’est pas imposé et il a été renvoyé au Maccabi Haïfa cet été après une saison passée dans l’ombre de Léo Pétrot, que KSV n’a pas voulu prolonger cet été alors qu’il arrivait en fin de contrat, malgré les recommandations d’Eirik Horneland qui souhaitait le conserver.

A droite, les dirigeants stéphanois n’avaient pas souhaité recruter en 2024, préférant miser sur Yvann Maçon et Dennis Appiah, avant de se raviser au Mercato d’hiver mais sans parvenir à renforcer le couloir, le Serbe Ogjen Mimovic (Etoile Rouge de Belgrade) faisant volte-face. Cet été, le Portugais Joao Ferreira et le Serbe Strahinja Stojkovic sont arrivés, tout comme le Ghanéen Ebenezer Annan et le Sénégalais Lassana Traoré à gauche. Mais aucun de ces 4 joueurs ne donne vraiment satisfaction. Au total, près de 8 M€ ont été investis par Kilmer Sports sur ces 5 latéraux. Mais il est difficile d’imaginer que les deux postes ne soient pas à nouveau au cœur des prochaines fenêtres du Mercato, à Saint-Etienne, surtout l’été prochain en cas de remontée en L1…