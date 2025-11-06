PSG Mercato : Vitinha fan de Rodrigo Mora (FC Porto), il encourage sa signature !

Le Portugais semble beaucoup croire en son jeune compatriote…

Sports Interactive vient de sortir le dernier opus de son célèbre jeu Foot Manager, et Vitinha en fait la promo sur une pub plutôt sympa. On y voit un joueur tenter de la recruter. Le milieu du PSG lui répond alors qu’il est « très heureux à Paris ».

Vitinha conseille Mora… à Football Manager

Dans la foulée, Vitinha conseille à ce même joueur de FM 26 le profil de Rodrigo Mora, le crack portugais du FC Porto, dans le viseur du PSG… « Si tu cherches un game changer… », glisse Vitinha, qui partage avec Mora le même agent : Jorge Mendes. Ce qui explique peut-être cela !