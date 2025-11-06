PSG Mercato : Vitinha fan de Rodrigo Mora (FC Porto), il encourage sa signature !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG Mercato : Vitinha fan de Rodrigo Mora (FC Porto), il encourage sa signature !

PSG Mercato : Vitinha fan de Rodrigo Mora (FC Porto), il encourage sa signature !
Laurent Hess
6 novembre 2025

Le Portugais semble beaucoup croire en son jeune compatriote…

Sports Interactive vient de sortir le dernier opus de son célèbre jeu Foot Manager, et Vitinha en fait la promo sur une pub plutôt sympa. On y voit un joueur tenter de la recruter. Le milieu du PSG lui répond alors qu’il est « très heureux à Paris ».

Vitinha conseille Mora… à Football Manager

Dans la foulée, Vitinha conseille à ce même joueur de FM 26 le profil de Rodrigo Mora, le crack portugais du FC Porto, dans le viseur du PSG… « Si tu cherches un game changer… », glisse Vitinha, qui partage avec Mora le même agent : Jorge Mendes. Ce qui explique peut-être cela !

MercatoPSG
#A la une#video

Les plus lus

PSG Mercato : Vitinha fan de Rodrigo Mora (FC Porto), il encourage sa signature !
Mercato...

PSG Mercato : Vitinha fan de Rodrigo Mora (FC Porto), il encourage sa signature !

Par Laurent Hess
Equipe de France : les tendances de la liste de Deschamps
Equipe de France...

Equipe de France : les tendances de la liste de Deschamps

Par Laurent Hess
Mercato : le PSG tente un gros coup au Barça !
FC Barcelone...

Mercato : le PSG tente un gros coup au Barça !

Par Laurent Hess
ASSE : double coup dur pour les Verts !
ASSE...

ASSE : double coup dur pour les Verts !

Par Laurent Hess
OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Braquage à l’italienne au Vélodrome ! »
Ligue des champions...

OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Braquage à l’italienne au Vélodrome ! »

Par Bastien Aubert
OM – Atalanta : Aguerd en veut à l’arbitre
Ligue des champions...

OM – Atalanta : Aguerd en veut à l’arbitre

Par Laurent Hess
Ligue des champions : le Barça a failli couler à Bruges, Lamine Yamal en sauveur !
FC Barcelone...

Ligue des champions : le Barça a failli couler à Bruges, Lamine Yamal en sauveur !

Par Laurent Hess
OM – Atalanta (0-1) : les notes des Marseillais, volés au Vélodrome ! 
Ligue des champions...

OM – Atalanta (0-1) : les notes des Marseillais, volés au Vélodrome ! 

Par Bastien Aubert
Real Madrid : Courtois vole au secours d’Alexander-Arnold
Liga...

Real Madrid : Courtois vole au secours d’Alexander-Arnold

Par Laurent Hess
FC Barcelone : Flick sur le départ… la réaction cash de Laporta
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick sur le départ… la réaction cash de Laporta

Par Laurent Hess
Achraf Hakimi en action face au Bayern Munich, avant sa blessure.
Ligue 1...

PSG : qui pour remplacer Hakimi dans le onze de départ ?

Par Raphaël Nouet
OM – Atalanta : l’énorme arrêt de Rulli sur penalty en vidéo
Ligue des champions...

OM – Atalanta : l’énorme arrêt de Rulli sur penalty en vidéo

Par Laurent Hess
OM – Atalanta : Balzaretti présent au Vélodrome
OM...

OM – Atalanta : Balzaretti présent au Vélodrome

Par Laurent Hess
PSG : coup de théâtre pour l’avenir d’Ibrahim Mbaye, un ancien de l’ASSE l’a convaincu !
ASSE...

PSG : coup de théâtre pour l’avenir d’Ibrahim Mbaye, un ancien de l’ASSE l’a convaincu !

Par Laurent Hess
Real Madrid Mercato : Vinicius sur le départ, Arsène Wenger confirme !
Liga...

Real Madrid Mercato : Vinicius sur le départ, Arsène Wenger confirme !

Par Laurent Hess
Les infos du jour : l’hécatombe continue au PSG, du renfort pour Habib Beye (Stade Rennais) et Horneland (ASSE)
ASSE...

Les infos du jour : l’hécatombe continue au PSG, du renfort pour Habib Beye (Stade Rennais) et Horneland (ASSE)

Par Laurent Hess
Achraf Hakimi (PSG)
Ligue 1...

PSG : Hakimi sort du silence après sa blessure

Par Laurent Hess
FC Nantes : un buteur frappe de plus en plus fort à la porte de Luis Castro !
FC Nantes...

FC Nantes : un buteur frappe de plus en plus fort à la porte de Luis Castro !

Par Laurent Hess
ASSE : deux très bonnes nouvelles pour Horneland avant le choc à Troyes
ASSE...

ASSE : deux très bonnes nouvelles pour Horneland avant le choc à Troyes

Par Laurent Hess
FC Barcelone : Flick démonte les rumeurs de départ
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick démonte les rumeurs de départ

Par Laurent Hess
PSG : après Dembélé et Hakimi, nouvelle tuile avec Nuno Mendes !
Ligue 1...

PSG : après Dembélé et Hakimi, nouvelle tuile avec Nuno Mendes !

Par Laurent Hess
LOSC : Olivier Létang sous haute surveillance !
Ligue 1...

LOSC : Olivier Létang sous haute surveillance !

Par Laurent Hess
FC Barcelone : une pépite à plus de 100 M€ pousse dans l’ombre de Lamine Yamal
FC Barcelone...

FC Barcelone : une pépite à plus de 100 M€ pousse dans l’ombre de Lamine Yamal

Par Laurent Hess
Stade Rennais Mercato : Habib Beye n’est plus en danger, un renfort va arriver du PSG !
Ligue 1...

Stade Rennais Mercato : Habib Beye n’est plus en danger, un renfort va arriver du PSG !

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet