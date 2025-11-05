OM – Atalanta : Balzaretti présent au Vélodrome
Laurent Hess
5 novembre 2025
Le futur directeur sportif adjoint de l’OM assiste au match contre l’Atalanta.
Récemment libéré de son contrat avec l’AS Roma, Federico Balzaretti (43 ans) devrait intégrer l’organigramme de l’OM ces prochains jours. L’Italien, proche de Medhi Benatia avec qui il avait joué à la Roma, est présent ce soir aux c$ôtés du Marocain pour assister au match de Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame, comme Canal+ l’a montré lors du Canal Football Club.
Balzaretti devrait apporter son expertise au club phocéen en qualité de directeur sportif adjoint.