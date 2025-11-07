FC Barcelone : Yamal recadre 6 coéquipiers, Flick en furie et éjecté en décembre ?
OM : après Balzaretti, un champion d’Europe à Marseille ! 

Roberto Mancini à Marseille
Bastien Aubert
7 novembre 2025

La soirée marseillaise s’est illuminée d’une surprise de taille lors d’OM–Atalanta (0-1). Au cœur des tribunes du Vélodrome, Roberto Mancini observait chaque mouvement, chaque hésitation. Une silhouette familière, venue sur l’invitation personnelle de Medhi Benatia, qui n’a pas échappé aux regards persistants. L’entraîneur italien, réputé pour sa science tactique et son flair, n’était clairement pas là pour profiter uniquement du spectacle.

Mancini invité VIP par Benatia : ce que l’on sait

Alors que Federico Balzaretti était lui aussi en tribunes, la présence de Mancini doit beaucoup à la relation privilégiée qu’il entretient avec Benatia, aujourd’hui influent dans les coulisses du football européen. Les deux hommes, liés par leur passé en Serie A, ont multiplié les échanges et analyses depuis les loges du Vélodrome. De quoi attiser la curiosité, tant le contexte actuel des deux clubs nourrit toutes les conjectures.

Le contexte du match OM–Atalanta et la position de Mancini

Ce choc européen, conclu par une courte victoire lombarde, sonnait déjà comme un rendez-vous majeur dans la saison de l’Olympique de Marseille. Mais la présence d’un entraîneur aussi respecté que Mancini, auréolé notamment d’un titre à l’Euro 2020 avec l’Italie, a changé la donne. D’autant que les rumeurs italiennes évoquent avec insistance son nom pour prendre la suite de Jurić sur le banc de l’Atalanta.

Spéculations : avenir de Mancini à l’Atalanta ou à l’OM ?

La rumeur enfle des deux côtés des Alpes. Mancini pourrait-il redevenir acteur de la Serie A ? Ou l’OM, en quête d’un nouveau souffle pour son projet sportif, tenterait-il un coup d’éclat en séduisant le technicien transalpin ? La simple présence d’une telle figure multiplie les hypothèses. À l’heure où des profils venus d’Angleterre agitent également le mercato, tout semble possible.

Une présence qui alimente tous les scénarios

Roberto Mancini n’a rien laissé filtrer sur ses intentions, mais l’agitation provoquée par sa venue est bien réelle du côté des supporters marseillais comme bergamasques. Il faudra suivre avec attention la suite, entre ambitions, mouvements stratégiques et rebondissements potentiels. Mancini écrira-t-il une nouvelle page de sa carrière à l’Atalanta, à l’OM… ou ailleurs ? Le suspense reste entier.

Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : fragilisé, Horneland vend la mèche pour son avenir !

Par Bastien Aubert
L'OM en Ligue des Champions
Ligue des champions...

OM – Atalanta : après Egan Riley et De Zerbi, une autre altercation a éclaté !

Par Bastien Aubert
ASSE : le porte-bonheur d’Horneland bientôt de retour
ASSE...

ASSE : le porte-bonheur d’Horneland bientôt de retour

Par Laurent Hess
OM : très critique après l’Atalanta, il se fait humilier par le bras droit de Benatia sur X
Ligue 1...

OM : très critique après l’Atalanta, il se fait humilier par le bras droit de Benatia sur X

Par William Tertrin
L’OL s’incline face au Real Betis et met fin à sa belle série en Ligue Europa
Ligue Europa...

L’OL s’incline face au Real Betis et met fin à sa belle série en Ligue Europa

Par William Tertrin
Ancien du FC Nantes et de l’OL, Léo Dubois prend sa retraite à 31 ans
FC Nantes...

Ancien du FC Nantes et de l’OL, Léo Dubois prend sa retraite à 31 ans

Par William Tertrin
OM : Thauvin révèle avoir trahi Longoria et ne s’en remet toujours pas
Ligue 1...

OM : Thauvin révèle avoir trahi Longoria et ne s’en remet toujours pas

Par William Tertrin
Luis Enrique (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : un joueur de Luis Enrique en partance vers la Bundesliga

Par William Tertrin
Un joueur de l’OL tacle l’ASSE sur X, les supporters des Verts ne le loupent pas !
ASSE...

Un joueur de l’OL tacle l’ASSE sur X, les supporters des Verts ne le loupent pas !

Par William Tertrin

