Équipe de France : de retour, un chouchou de Deschamps n’est pas le bienvenu dans le vestiaire des Bleus

La liste de Didier Deschamps pour les éliminatoires de la Coupe du Monde n’en finit plus de faire parler. Au centre des débats : la réintégration de Randal Kolo Muani pour les rendez-vous cruciaux contre l’Ukraine et l’Azerbaïdjan. L’attaquant, actuellement en difficulté à Tottenham, focalise toutes les attentions et déclenche, en coulisses, des crispations inattendues au sein du groupe France.

Le choix fort de Didier Deschamps

Face aux critiques, le sélectionneur a assumé haut et fort sa décision. Didier Deschamps défend la « logique » d’un retour de Kolo Muani, argumentant sur sa polyvalence, sa connaissance du groupe et sa fidélité à l’équipe nationale. Déjà absent lors des précédents rassemblements pour blessure, l’ex-Parisien bénéficie aujourd’hui d’une confiance sans faille alors même que ses statistiques en club peinent à convaincre. Une justification détaillée peut être retrouvée dans l’analyse du sélectionneur sur la présence de Kolo Muani chez les Bleus.

Les coulisses d’une sélection controversée

En interne, le choix de rappeler l’attaquant de Tottenham n’a pas été accueilli avec enthousiasme par tous. D’après de nombreux échos, les entourages de plusieurs attaquants tricolores concurrents ont exprimé leur incompréhension, estimant que la dynamique de Kolo Muani n’était pas suffisante pour justifier sa sélection.

Un secteur offensif tricolore déjà très dense

Des joueurs au rendement supérieur laissés sur le banc

Une pression grandissante autour de la concurrence

Le retour de Kolo Muani confirme une hiérarchie à laquelle certains refusent de se plier. Cette tension nourrit une atmosphère électrique à l’approche de deux matchs déterminants.

Les performances récentes de Randal Kolo Muani

Si sa trajectoire avait jusqu’ici affiché une progression fulgurante, la parenthèse londonienne de Kolo Muani peine à décoller. Depuis son arrivée à Tottenham (le transfert de Kolo Muani vers Tottenham après l’échec Juventus), le bilan est maigre : aucun but inscrit en Premier League sur les sept premiers matchs de la saison, et seulement 146 minutes disputées sur les terrains anglais. Les blessures récurrentes et une faible intégration dans le onze de départ nuisent à son impact et interrogent sur son réel état de forme au moment du rassemblement national.

Les réactions dans le vestiaire des Bleus

Du côté des Bleus, la tension est palpable. Si le staff verrouille la communication, les informations remontant des entourages témoignent d’une contestation discrète mais bien réelle quant à la gestion des places en attaque. Des noms riment avec frustration, certains estiment ne pas bénéficier de la même indulgence ni du même crédit malgré de meilleures prestations récentes. Pour en savoir plus sur la carrière et l’état physique de l’attaquant tricolore, l’actualité complète autour de Kolo Muani est à retrouver ici.

À l’heure où la France entame une étape déterminante vers la Coupe du Monde, le dossier Kolo Muani s’impose comme symbole de la difficulté à conjuguer choix forts et sérénité collective. À Deschamps, désormais, de transformer cette polémique en force motrice pour le groupe et d’apporter des réponses sur le terrain.