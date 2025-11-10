Depuis plusieurs heures, une rumeur enflamme les réseaux sociaux à propos de Lucas Chevalier. Le gardien du PSG est accusé d’avoir tenu des propos discriminatoires. Une information immédiatement démentie par son entourage.

Lucas Chevalier est dans la tourmente. Depuis hier, le gardien du PSG est accusé d’avoir tenu des propos discriminatoires mais son agent a tenu à clarifier la situation : « Lucas n’a jamais tenu de propos racistes, ni en privé ni en public. Ces rumeurs sont totalement infondées et contraires à ses valeurs. »

Selon l’intéressé, il s’agirait d’une manipulation née sur les réseaux sociaux. « Il est blessé par tout ce qui se dit. Lucas a toujours été un joueur respectueux, apprécié dans chaque vestiaire qu’il a connu. Il espère simplement que la vérité reprendra le dessus. »

De son côté, le PSG n’a pas souhaité commenter, mais reste attentif à l’évolution de la situation. En attendant, Chevalier se concentre sur le terrain, où il doit encore s’imposer comme un titulaire incontestable dans la cage parisienne au lendemain de sa nouvelle prestation sans saveur lors de la victoire face à l’OL au Groupama Stadium (3-2).