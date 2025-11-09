Sur X, les supporters du PSG s’en sont pris à Lucas Chevalier pour un like sur Instagram qui ne leur a pas plu du tout.

Recruté l’été dernier par le PSG pour 55 millions d’euros, bonus compris, Lucas Chevalier ne brille pas autant qu’au LOSC. Beaucoup sollicité dans le Nord, il a brillé à de nombreuses reprises, mais dans la capitale, il a déjà été pointé du doigt. Il faut dire que le public parisien ne lui a pas pardonné ses erreurs lors de certains matchs, à commencer par le Clasico contre l’OM.

Les supporters du PSG dézinguent Chevalier sur X

Mais, ces dernières heures, c’est pour une tout autre raison que les fans du PSG s’en sont pris à l’international français. En effet, Chevalier a liké un réel sur Instagram du compte « spittinfakt », dans lequel on peut entendre un représentant des Républicains soutenir le Rassemblement National.

« Invité sur le plateau de LCP, ce représentant LR n’a pas dissimulé son soutien fervent au RN s’il avait à faire un choix entre ce dernier et le Nouveau Front Populaire, laissant de marbre ce plateau infecté de gauchistes », est-il écrit en description. Sur X, les supporters parisiens n’ont pas loupé Lucas Chevalier :

« Lucas Chevalier 🇫🇷 qui like un Reels Instagram… sur le RN. 😭 𝐿𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒, 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑟 𝑖𝑐𝑖. 🚪👈 » « Donc chevalier c’est bien un rniste mdrrrrr (dans la vidéo le mec essaye de nier le lien entre le rn et les Waffen ss et l’oas. Il va bien aller se faire enculer je serais son premier hater ». « Lucas Chevalier qui like des posts propagande RN. Gigio comment te récupérer… » « Chevalier c’est : – pas un arrêt de la saison – défaite pour sa gueule contre l’OM – se rend volontairement chauve comme les Skinheads – NEO NAZ! Luis Campos, touche ton mercato et sens le, es tu fier de l’odeur ? »

Face à la polémique, Chevalier se retrouve désormais sous le feu des critiques, et il lui faudra sans doute plus que des arrêts décisifs pour regagner la confiance d’un public désormais échaudé.