Dans une interview, Lucas Chevalier a livré son analyse de ses premiers mois au PSG, expliquant que ses erreurs étaient presque inévitables.

Ce soir au Parc des Princes, face au Bayern Munich, Lucas Chevalier va vivre un autre moment fort de sa carrière. Depuis qu’il a signé au PSG, il les accumule puisque son premier match avec le club de la capitale lui a permis de décrocher un titre européen (la Supercoupe). Il a ensuite vécu l’ambiance survoltée d’un Clasico au Vélodrome et la pression inhérente à un joueur du PSG, surtout à un poste aussi exposé que le sien. Dans un entretien accordé au Figaro, l’ancien Lillois explique que ses premiers mois à l’hôtel ont compliqué son intégration, lui qui est très casanier. Et que sa fébrilité en certaines occasions était finalement inévitable…

« Il y avait un peu d’inconfort »

« Je me sens de mieux en mieux. Mon arrivée s’est vraiment accélérée dans les derniers jours, et on a tout de suite préparé la Supercoupe d’Europe. Donc, les premiers mois, en tout cas le premier mois et demi, il y avait un peu d’inconfort. Je logeais encore à l’hôtel. Et puis je suis quelqu’un d’assez routinier, assez carré, et là, c’était un peu le freestyle. »

Chevalier a bien compris où il avait mis les pieds puisqu’il explique qu’à Paris, « tu n’as pas le droit à l’erreur, le bon est normal, le moins bon n’est pas normal ». Passer derrière Gianluigi Donnarumma, qui a été monstrueux lors du parcours en Champions League, accroit davantage la pression. Mais le Nordiste ne donne pas l’impression de paniquer et, comme il le dit, il semble s’épanouir de plus en plus dans son nouveau club