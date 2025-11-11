La récente croisade de Corentin Tolisso contre l’arbitrage après la défaite de l’OL contre le PSG (2-3) n’a pas convaincu Wahbi Khazri.

Le week-end dernier, la Ligue 1 a été secouée par plusieurs décisions arbitrales controversées, entre l’expulsion sévère de Folarin Balogun à Monaco et les faits de jeu marquants lors du choc OL – PSG. Corentin Tolisso, capitaine lyonnais, a décidé de sortir du silence en début de semaine et de réclamer une rencontre entre les capitaines, dirigeants et arbitres pour discuter des erreurs constatées.

Dans une vidéo relayée après le match, Tolisso avait expliqué : « C’est important pour moi de m’exprimer après ce qui s’est passé ce week-end et plus généralement depuis le début de saison en Ligue 1. Avec l’OL, nous avons été victimes d’erreurs d’arbitrage face au PSG, mais ce n’est pas seulement nous, c’est toutes les équipes chaque week-end. Il faut changer les choses. Après le troisième but du PSG, je suis allé voir M. Bastien et lui ai dit que je ne le trouvais pas au niveau. Il m’a répondu ‘Que proposez-vous ?’. Aujourd’hui, je propose que l’on se réunisse avec tous les capitaines, un dirigeant par club, et tous les arbitres avec leurs supérieurs pour dialoguer et faire avancer les choses. »

« Sur une saison, ça s’équilibre »

Une prise de parole ambitieuse qui a rapidement fait réagir dans le monde du foot. Ce lundi soir, Wahbi Khazri, ancien joueur de l’ASSE et désormais consultant, n’a pas manqué de recadrer Tolisso sur le plateau du Late Football Club : « Ce qu’il propose ne fera pas avancer les choses. L’arbitre prend des décisions sur le moment. Moi, j’ai mes avis sur les trois situations qui ont fait débat, et ils ne seront pas forcément les mêmes que les vôtres. C’est toujours l’appréciation de l’arbitre. Ce n’est pas un robot qui va arbitrer un match. L’arbitre peut se tromper, et sur une saison, ça s’équilibre. »

Khazri rappelle ainsi que le football reste un sport humain, avec ses imperfections, et que la polémique autour de l’arbitrage ne se résout pas autour d’une table de réunion. Son intervention souligne également la nécessité de respecter le rôle et la pression auxquels sont confrontés les arbitres sur chaque rencontre. Ambiance…