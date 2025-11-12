OL Mercato : une immense surprise avec Endrick (Real Madrid) ?
FC Barcelone : une ultime pige de Messi, une bonne idée ?

Lionel Messi (Miami)
Bastien Aubert
12 novembre 2025

En visite au Camp Nou, Lionel Messi ravivé les rumeurs de retour au FC Barcelone. Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet relancent le débat.

Une légende doit toujours finir à sa maison

« C’est peu dire que le retour de Lionel Messi au Camp Non a fait parler ! En Espagne, l’entièreté de la presse a évoqué le sujet dans son édition du jour, titrant même sur l’événement en couverture de ses éditions. Seulement en visite dans sa ville de coeur, le prodige argentin a laissé une telle trace au FC Barcelone que certains verraient même d’un bon oeil son retour sur le plan sportif. Et pourquoi pas, finalement ? Même s’il de s’agit que de la MLS, le joueur de 38 ans cartonne toujours autant sur le plan statistique et il ne se passe pas une semaine sans qu’un geste génial ne fasse partie des highlights du week-end. 

Au Barça, il pourrait venir rendre quelques services, en sortie de banc, ne serait-ce que par son aura, sa présence et la peur qu’il provoque chez ses adversaires. De plus, « La Pulga » pourrait être un mentor pour Lamine Yamal en lui apprenant par exemple la discipline et la rigueur dans sa sphère privée. Problème : ses rapports avec Joan Laporta ne semblent pas accréditer cette possibilité. Mais, au moins, ce serait un coup de génie à tenter. »

Bastien AUBERT

Une mauvaise idée à tous les niveaux !

« Je vais me mettre beaucoup de supporters barcelonais à dos mais je ne peux plus voir Lionel Messi en peinture depuis qu’il a quitté le Barça. Qu’il rejoigne un club ennemi du FCB, qui a fait tant de mal aux Blaugranas depuis l’arrivée du Qatar, je n’ai pas compris. Et je n’ai pas apprécié le fait qu’il laisse courir les rumeurs d’un possible retour plusieurs années de suite. Messi est selon moi le deuxième plus grand joueur de l’histoire, derrière Maradona. Mais au niveau humain, je ne crois pas que ce soit une bonne personne, en tout cas quelqu’un qui mérite d’être sur un piédestal. Si le Barça s’est retrouvé en grande difficulté économique, c’est notamment parce que lui et son père ont toujours cherché à gagner plus d’argent, alors qu’ils ont mis leur famille à l’abri du besoin pour des générations.

A partir de là, je suis totalement contre son retour au Barça. Sportivement, ça n’a aucun sens. Messi joue en marquant depuis au moins cinq ans. Or, le jeu prôné par Hansi Flick réclame des courses incessantes, notamment des attaquants. En plus, il joue à la place de Yamal. Imaginons qu’il accepte de jouer les utilités et de débuter la plupart du temps sur le banc : vu ses relations avec Laporta, que deviendrait l’ambiance au sein du club, déjà pas forcément sereine ? Le ver serait dans le fruit. Car le clan Messi a fait comprendre qu’il souhaitait présenter un candidat à la prochaine élection présidentielle. Pour moi, Messi de retour, c’est donc un grand non ! Mais il n’empêche qu’il mériterait une statut sur l’esplanade du futur stade et que le club lui doit énormément ! »

Raphaël NOUET

