FC Barcelone Mercato : pour Neymar au Barça, ça bouge encore

Actuellement à Santos, mais pour six mois, le milieu de terrain Brésilien, Neymar, souhaiterait selon certains revenir au FC Barcelone. Et le directeur sportif du club, Deco, ne serait pas contre. Info ou intox ?

Chaque hiver, ou chaque été, il y a le traditionnel jeu des agents. Avec des informations savamment données aux journalistes pour que ces derniers les relaient dans la presse. Utile pour faire grimper la cote d’un joueur ou faire croire à des intérêts qui n’existent pas. Cette fois, et dans le cadre de l’avenir de Neymar, il s’agit de propos d’un agent. Pas celui de l’ancien du PSG, mais de Vitor Roque, attaquant au passage éclair au FC Barcelone.

Il a pour nom André Cury et a livré le fond de sa pensée à la RAC 1 au sujet d’un éventuel retour du Ney en Catalogne. On savait que ce dernier le souhaitait et ça se confirme. « Neymar deviendra agent libre en juillet, et il retrouve sa forme au Brésil. S’il y a la moindre opportunité de revenir à Barcelone, il le fera avec grand plaisir, je le sais. Si le club approuve sa signature et décide de l’acquérir, cela pourrait arriver. L’attitude de Deco ? Tout le monde aime Neymar. Il ne peut tout simplement pas être détesté. Il peut continuer à jouer au football pendant encore deux ou trois ans. »

A l’instant T, et même en dépit du fait qu’il soit libre dans quelques mois, on voit mal le FC Barcelone miser sur Neymar. Très mal, même.