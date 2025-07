Après la victoire de l’ASSE sur Troyes (1-0), Florian Tardieu a dit tout le bien qu’il pensait de son nouveau coéquipier au milieu de terrain Mahmoud Jaber.

Ce n’est que le début de la préparation et il faudra forcément attendre le révélateur de la compétition pour savoir si l’AS Saint-Etienne a réussi un joli coup avec Mahmoud Jaber. Mais pour le moment, les premiers signaux sont bons. En témoigne cette déclaration de Florian Tardieu à Evect, après la victoire des Verts sur Troyes (1-0) samedi en match amical.

« Sur le terrain, on essaye de beaucoup combiner »

« Ça se passe bien. Même en dehors du terrain, j’essaie de beaucoup parler avec lui, de le mettre à l’aise. Il a bien été intégré, c’est un top joueur, il va nous faire du bien. Sur le terrain, on essaye de beaucoup combiner, d’être proches, c’est ce que demande le coach. On essaye de développer des automatismes aussi à l’entrainement, je pense que petit à petit ça viendra. »

L’expérimenté milieu des Verts a également évoqué le cas de son coéquipier Ben Old, qui revient au jeu après une longue blessure : « Ça a été dur pour lui parce qu’en plus il était dans une bonne phase quand il s’est blessé. On a essayé d’être tous avec lui. Mentalement c’est dur, il était loin de sa famille. Quand tu es blessé, c’est compliqué. Quand il est parti faire ses soins en Nouvelle-Zélande, ça lui a permis de se ressourcer. Là il est bien, on voit qu’il est pleine bourre. J’espère qu’il va continuer comme ça parce qu’il a d’énormes qualités, on aura besoin d’un Ben comme ça ».