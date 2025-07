Les premiers pas sous le maillot vert de Lassana Traoré ne sont pas vraiment convaincants…

Après deux victoires contre Carouge (3-1) et Troyes (1-0), l’ASSE a perdu 3 buts à 2 vendredi soir à Aix-les-Bains face au Servette FC, et après la rencontre, Eirik Horneland a livré un constat sans concession. « La première mi-temps a été convenable, la seconde a été terrible.Ce n’était pas du football ! C’était juste le chaos ! », a déploré le Norvégien, avant d’annoncer qu’il allait réduire son groupe. « Il faut qu’on franchisse une étape dans cette préparation en travaillant plus avec l’équipe. Est-ce qu’on est dans les temps ? C’est difficile de le dire. »

Un latéral gauche, vite !

On peut donc s’attendre à quelques coupes franches et au retour en réserve de certains jeunes. Lassana Traoré en fera-t-il partie ? Sans doute pas, puisque les solutions ne sont pas légion au poste de latéral gauche avec le départ à Elche de Léo Pétrot. Mais jusqu’ici, le jeune latéral sénégalais (17 ans) arrivé cet été de Diambars n’a pas brillé. Seul joueur averti hier, il a confirmé qu’il lui faudrait sans doute un peu de temps pour postuler à un rôle important en L2. Et ce alors qu’Eirik Horneland lui a fait disputer l’intégralité de la rencontre, préférant se passer des services d’un autre jeune, Maedine Makhloufi, à son avantage contre Carouge et l’ESTAC. La nécessité de recruter un latéral gauche est évidente à l’ASSE. Et à trois semaines de la reprise du championnat, le temps commence à presser…