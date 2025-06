ASSE Mercato : départ officialisé pour Ibrahim Sissoko

L’ASSE vient d’annoncer le départ de son attaquant Ibrahim Sissoko, arrivé il y a deux ans et qui s’engage avec Bochum.

🟦 Officiel

Nous l’avions relayé en début de journée : l’ASSE et Ibrahim Sissoko allaient voir leurs chemins se séparer. Entamée il y a deux ans, l’aventure commune entre le club forézien et l’attaquant de 29 ans s’est traduite par une montée en Ligue 1 dès la première saison, suivie par une relégation en 2024-25. Les Verts ont tenu à remercier l’ancien Sochalien, auteur de 16 buts en 53 matches.

Sissoko a publié un joli message

« L’AS Saint-Étienne remercie son numéro 9, auteur de 13 buts lors de son premier exercice stéphanois, dont un très précieux face à Metz lors du barrage d’accession aller. Au cours de ses deux années dans le Forez, Ibrahim Sissoko a fait trembler les filets à 16 reprises. Le club tient à souligner son implication et son professionnalisme, et lui souhaite une bonne continuation sous ses nouvelles couleurs, celles du club allemand de Bochum. »

Sur Instagram, Sissoko a signé ce joli message d’adieux : « Même si cette saison ne s’est pas passée comme on l’aurait tous espéré, je pars avec de très bons souvenirs et beaucoup d’enseignements. Merci au club, à ses dirigeants, à mes coachs et à mes coéquipiers d’avoir partagé ce beau chapitre de ma carrière. Merci de m’avoir fait confiance pour porter les couleurs de ce club, défendre son blason et vivre les joies d’une montée en Ligue 1, dans un stade aussi unique que GG. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et de retrouver très vite la place que vous méritez ».