ASSE Mercato : deux pistes défensives tombent à l’eau !

Cités parmi les joueurs visés par l’ASSE, Marvin Senaya et Lucas Perrin ne rejoindront pas le club forézien.

Le Mercato est un peu en stand by à l’ASSE du côté des arrivées après celles d’Irvin Cardona, Maxime Bernauer, Mahmoud Jaber et Lassana Traoré. Hier, les Verts ont acté le départ d’Ibrahim Sissoko, libéré de sa dernière année de contrat pour s’engager avec Bochum.

Senaya a signé à l’AJA, Perrin vers l’Espagne

Ce mardi, l’AJ Auxerre a officialisé l’arrivée de Marvin Senaya, le latéral droit strasbourgeois, que les Verts pistaient. Et selon Foot Mercato, un autre défenseur dont le nom a été cité à l’ASSE ne viendra pas lui non plus. Il s’agit de Lucas Perrin. L’ancien marseillais, recruté l’été dernier par Hambourg et prêté Cercle Bruges l’hiver dernier, est en discussion avancée avec le Sporting Gijon, club de deuxième division espagnole qui vise la montée en Liga cette saison.