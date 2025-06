ASSE Mercato : les Verts ont recruté un monstre physique !

Le sélectionneur des U20 du Sénégal ne tarit pas d’éloges sur Lassana Traoré, le nouveau latéral gauche de l’ASSE.

Parmi les nouvelles têtes à l’ASSE, il y a Lassana Traoré. Venu effectuer un essai à L’Etrat il y a trois mois, le latéral gauche sénégalais de 18 ans a convaincu et les Verts l’ont fait signer jusqu’en 2029. Il effectue la préparation avec le groupe d’Eirik Horneland, qui lui a lancé le défi de montrer qu’il était capable d’être une doublure cette saison, à son poste.

« C’est un défenseur dur sur l’homme »

Sur Poteaux Carrés, le sélectionneur de l’équipe du Sénégal U20 Serigne Saliou Dia a présenté le joueur. « Lassana est très content d’avoir signé chez les Verts, on sent qu’il a vraiment à cœur d’y réussir. Il a le potentiel et le caractère pour y arriver et pour s’affirmer à Saint-Etienne », a-t-il soutenu. Avant d’évoquer les qualités physiques du gaucher. « C’est un défenseur dur sur l’homme, parfois il abuse un peu et pourrait se maîtriser davantage. Mais ça va venir avec l’expérience. En un contre un, il est dur à passer et peu inspirer de la crainte à son vis-à-vis car c’est un monstre physique. Quand il touche un adversaire, ce dernier le sent. Lassana est un peu impulsif de nature, il doit apprendre à maîtriser sa fougue et le gros engagement qu’il met dans ses duels. Je suis convaincu qu’il va s’améliorer là-dessus tout en restant un joueur d’impact. » Voilà qui promet !