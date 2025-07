ASSE : Tardieu a déjà noté un premier changement important chez les Verts

Promis à un rôle de cadre cette saison, Florian Tardieu s’est confié sur le début de préparation de l’ASSE.

Florian Tardieu aura été l’une des rares satisfactions de l’ASSE la saison dernière dans le sprint final, et le milieu de terrain devrait avoir une place de choix en L2 dans l’équipe d’Eiriok Horneland, fort de la confiance du Norvégien. Présent au stage des Verts au Chambon-sur-Lignon, l’ancien de l’ESTAC s’est confié à Evect.

« Lorsque tu fais un peu moins d’efforts, tu es vite rappelé à l’ordre »

« Il faut avaler la pilule, ça a été dur, a-t-il glissé. Pour ceux présents la saison dernière, je pense que ça a été très compliqué. Il faut désormais remettre le club à sa place, je pense qu’on a un groupe pour remonter et c’est l’objectif du club, on ne va pas se le cacher. C’est pour ça je pense qu’on a repris un peu avant tout le monde, qu’on bosse très dur, pour être prêt dès le premier match. » Interrogé sur le travail effectué depuis la reprise et sur la présence d’un staff plus étoffé aux côtés d’Horneland, Tardieu a ensuite eu ces mots : « Je trouve ça bien, on est suivi tout au long de l’entraînement. Lorsqu’il y en avait trois, quatre, je ne dis pas que l’on trichait mais sur certaines choses, lorsqu’on est fatigué, on peut faire un peu semblant. Là, lorsque tu fais un peu moins d’efforts, tu es vite rappelé à l’ordre ». Dès la reprise de l’entraînement, le 19 juin à L’Etrat, Horneland n’avait pas caché sa volonté de travailler avec une plus grande rigueur.