ASSE : Wilfried Nancy réaffirme sa volonté d’entraîner en France

Annoncé à l’ASSE l’hiver dernier, après le renvoi d’Olivier Dall’Oglio, Wilfried Nancy est toujours à Columbus mais il rêve de venir entraîner en Europe.

L’hiver dernier, une fois le départ d’Olivier Dall’Oglio acté, la direction de l’AS Saint-Etienne a étudié le profil de plusieurs entraîneurs. Dont celui de Wilfried Nancy. Ce Français de 48 ans venait de décrocher le titre de champion de MLS avec le Columbus Crew et était bien connu des dirigeants nord-américains de Kilmer Sports. Mais les Verts ont finalement opté pour Eirik Horneland, qui n’a hélas pas pu éviter la relégation. Le Norvégien a malgré tout été confirmé dans ses fonctions et il aura pour mission de ramener l’ASSE en Ligue 1.

« Bien entendu que j’aimerais venir en Europe »

Et Nancy ? Il était hier interviewé par L’After Foot, sur RMC, et a réaffirmé sa volonté d’entraîner un jour en Europe, et pourquoi pas en France : « La chance que j’ai, c’est que je sais d’où je viens. J’ai eu des hauts et des bas dans ma vie. Je sais que tout va très vite dans le football. J’ai appris avec Carlo Ancelotti qu’on pouvait être l’un des meilleurs coachs du monde, avoir tout gagné et quand même se faire virer. Je suis à Colombus à 48 ans, ce n’était pas prévu. J’étais à Montréal il y a quelques années, ce n’était pas prévu. Je ne suis pas carriériste. Je ne me mets pas de limite. Si demain, je dois venir en Europe, ce ne sera pas un rêve mais un challenge. On a toujours envie de voir ses limites. Donc bien entendu que j’aimerais venir en Europe ».

Si jamais les résultats ne devaient pas être au rendez-vous pour les Verts avec Horneland en 2025-26, Wilfried Nancy pourrait donc devenir une option sérieuse pour l’ASSE.