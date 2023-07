ASSE : Batlles, Soucasse, Perrin... Romeyer mise sur la stabilité, un choix par défaut ?

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

« La vente est toujours d’actualité. Compte tenu de l’état dans lequel était le club, on a dit qu’on attendait que cela aille mieux. On passera à cette phase-là une fois le championnat fini. Même si je suis en forme, il faut tourner la page » : Roland Romeyer avait fait cette annonce en avril, et il était question de deux candidats potentiels au rachat de l'ASSE, déniché » par Bernard Caiazzo. Mais ces effets d'annonce n'ont encore une fois abouti sur rien et tout laisse à penser que le duo Caiazzo-Romeyer va rester à la tête du club, malgré la colère du peuple vert et sa prétendue volonté de vendre.

Batlles arrive en fin de contrat

Revenu aux affaires l'hiver dernier après une première partie de saison catastrophique, Romeyer a fait le choix de la continuité en confiant l'opération maintien en L2 à Laurent Batlles et en laissant en poste Jean-François Soucasse, tout comme Loïc Perrin. Mais la position du président délégué s'est fragilisée et celle du directeur sportif aussi. Le dernier Mercato a été piloté par Romeyer avec un Soucasse plus ou moins placardisé et un Perrin qui a vu débarquer deux recruteurs expérimentés (Luis De Sousa et Jean Costa). Une stratégie payante puisque l'ASSE s'est redressée au classement, Romeyer n'hésitant pas à saluer l'apport des recrues hivernales et celui de ses deux nouveaux recruteurs.

De Sousa est parti, Perrin est critiqué

Aujourd'hui, c'est avec les hommes en place que le président du Directoire prépare la nouvelle saison, mais il semble que ce soit plus un choix par défaut. Après deux Mercatos désastreux, une relégation en L2 et une 20e place au classement à la mi-saison, Soucasse et Perrin n'ont plus vraiment sa confiance et ils le savent. Le premier n'est encore là que parce que son départ coûterait 500 000 € au club, et le second est protégé par son image, qui se retrouve aujourd'hui un brin écornée. Quant à Batlles, il sait aussi que son crédit a été entamé par des choix de recrues estivales (les anciens de l'ESTAC surtout) et une première partie de saison cauchemardesque. Le fait qu'il n'ait pas été prolongé alors que son contrat se termine en juin 2024 montre bien que la confiance de Romeyer à son égard est toute relative. Alors qu'il avait joué un rôle important dans le dernier Mercato hivernal, Luis De Sousa, lui, a choisi de quitter le club pour rejoindre Pau, six mois seulement après son arrivée. Un départ qui pose problème, surtout au niveau du timing, car il avait avancé sur certains dossiers.

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

UNE REPRISE, DES QUESTIONS ! 👊

🗞️ Abonnez-vous sur le shop 🔗 https://t.co/0JdMC8jjJZ pic.twitter.com/LTdRkFlH7R — But! Saint-Étienne (@ButASSE) July 4, 2023

Podcast Men's Up Life