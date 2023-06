ASSE - EXCLU BUT! : Jérémie Janot craque pour Krasso !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire





But ! : Jérémie, qu'avez-vous pensé de la saison de l'ASSE ?

Jérémie JANOT : C'était un peu l'inverse de nous. C'était très compliqué au début, jusqu'à la coupure. Et après il y a eu une belle remontée. L'arrivée de Gautier a rassuré tout le monde, il a vite gagné des points. Son arrêt à Niort, pour moi, c'est le tournant de la saison. Et comme offensivement, le potientiel est énorme... En 7 ans de L2, je n'ai jamais vu ça. Krasso, c'est très fort, Nkounkou a été incroyable, Cafaro, c'est un bon joueur, et Wadji, j'aime bien. Il va vite, il étire les lignes. C'est précieux un joueur de ce profil. Il laisse des espaces aux autres, notamment à Krasso. On l'a vu sur l'ouverture du score. Ces deux-là, c'est un très bon duo.

« Non mais Krasso c'est Maradona oh ! »

Krasso semble avoir peu de chances de rester...

Pour l'instant à priori il n'a pas signé ailleurs. Ce serait top pour l'ASSE de le garder.

Vous pensez qu'il a le niveau L1 ?

Quand tu es autant au dessus en L2... Avec lui, chaque ballon il peut se passer quelque chose. Quand on a regardé les vidéos pour préparer le match, au bout d'un moment Ahmed a dit : « Non mais Krasso c'est Maradona oh ! » On le voulait il y a un an mais il était parti à Ajaccio. Quel joueur !