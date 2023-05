ASSE : le club de retour sur le marché au meilleur moment ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Comme l'a récemment rappelé Roland Romeyer, l'ASSE est toujours en vente. Il faut dire que, faute de moyens et à l'orée d'une deuxième saison de suite en Ligue 2 où leurs revenus vont baisser (pas de deuxième manne de CVC, pas de grosses ventes en prévision), le tandem présidentiel va forcément devoir trouver quelqu'un pour reprendre le flambeau. C'est d'ailleurs parce que la direction est dos au mur et que les prix vont forcément baisser par rapport aux 30 M€ réclamés que l'AS Saint-Etienne redevient une affaire à faire. C'est en tout cas ce que pense Enguerrand Artaz, Global Allocation Fund Manager chez La Financière de L’Echiquier, qui voit un gros potentiel pour les repreneurs du côté des Verts.

Une « belle culbute financière » à faire avec les Verts

« Il y a quelques bons coups à faire dans le football professionnel français. Avec des clubs disponibles à une valeur décotée. Le cas le plus évident est celui de l’AS Saint-Etienne. C’est clairement un club de dimension Ligue 1 avec un gros bassin de fans, une riche histoire, un centre de formation performant… Racheter le club en Ligue 2 et envisager une remontée rapide en Ligue 1 est un projet cohérent. Et cela peut permettre à un investisseur de réaliser une belle culbute financière », explique le spécialiste dans un entretien à Ecofoot.

Reste à savoir si un candidat sérieux, capable de s'entendre à la fois avec Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, fera son apparition avant le 30 juin pour permettre d'entamer la nouvelle saison avec un nouveau projet sans forcément avoir recours à des emprunts bancaires pour relancer la machine...

Pour résumer Parce que Bernard Caïazzo et Roland Romeyer n'ont jamais été aussi acculé, le prix de vente de l'ASSE ne peut que baisser dans les prochaines semaines. Une aubaine pour les potentiels repreneurs tentés par un club historique à moindres frais.

