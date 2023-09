ASSE : un "chamboule-mou" a permis aux Verts de gagner à Caen !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Il s'est fait une jolie réputation. D'analyste en chef des matches de l'ASSE pour le compte du quotidien régional, Le Progrès. Lui, c'est Patrick Guillou, ancien latéral gauche des Verts à la fin des années 90 et au début des années 2000.

Cohésion et consistance

Celui qui n'a pas la réputation de mâcher ses mots, bien au contraire, est cette fois revenu sur la belle victoire des hommes de Batlles sur le terrain de Caen, samedi, 2-1. En saluant notamment la réorganisation tactique.

"Un mini-remaniement et un « chamboule-mou » auront permis de retrouver une cohésion et de la consistance. Solide, valeureux et combatif, ce onze a su résister dans ses temps faibles. Volonté de fermer les couloirs pour ne pas s’exposer aux centres. Densité axiale qui permet de faciliter la transition défensive et de couper les passes faciles vers l’avant. Les courses de replacement et de cadrage sont intéressantes. Couloirs de jeu direct fermés. Volonté d’avoir une position attentiste à l’extérieur et de procéder par contres. Ce 4-3-3 temporaire permet de bouleverser l’ordre établi.”

