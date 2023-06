ASSE : vente des Verts, 25 mois d’un sketch interminable…

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

7 avril 2021 : le coup de pression, véritable point de départ de la vente

Si beaucoup pensent que la vente de l’A.S.S.E. démarre au communiqué des présidents Romeyer et Caiazzo, c’est en réalité dans les colonnes de “But! Saint-Etienne” que le maire de la ville, Gaël Perdriau, met le feu aux poudres. Une interview au vitriol dans laquelle l’édile s’inquiète pour le club et réclame un “souffle nouveau”. “Roland Romeyer et Bernard Caiazzo ont promis de céder le club en cas de projet sportif intéressant, sans en faire une histoire d’argent. J’espère qu’ils tiendront cette promesse.”

Cette sortie, c’est aussi le début des tensions entre la direction stéphanoise et “But! Saint-Etienne”. Tensions qui aboutiront, le 5 mai 2021, au passage de notre média dans la blacklist du service de communication du club après que nous ayons ouvert nos colonnes à Adao Carvalho, l’ancien associé de Roland Romeyer dont les parts ont été confisquées par la justice. Une déclaration de guerre dans l’esprit du président du directoire.

14 avril 2021 : le communiqué commun de Roland Romeyer et Bernard Caiazzo

Plutôt que de communiquer par le site officiel, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo rédigent conjointement une lettre ouverte “à ceux qui aiment tant l’A.S.S.E.” qui sera publiée dans les colonnes du “Progrès”. “Afin d’assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d’affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur”, peut-on lire dans cette missive. Plus tard, on apprendra qu’il s’agit du cabinet anglo-néerlandais KPMG.

Dès les premiers jours, plusieurs noms circulent : Olivier Markarian, alors patron du groupe Markal, est déjà là. On évoque également le groupe helvète United World Group alors que les pistes menant au pisciniste Jean-Louis Desjoyaux et à l’ancien dirigeant Stéphane Tessier sont vite écartées. Se basant sur des estimations réalisées avant la crise du covid, la direction bicéphale des Verts espère se rapprocher des 95 M€ de la valorisation du club (hors dettes), Romeyer et Caiazzo espérant chacun récupérer bien plus de 20 M€. Dès le départ, certains redoutent que cette vente ne soit “que de la poudre aux yeux”.



1er juillet 2021 : un changement de président à défaut d’un actionnaire

Le maintien péniblement assuré, Roland Romeyer promet à la fin du mois de mai du changement au 1er juillet suivant. Beaucoup voient dans cette annonce la fin d’un processus de vente où toutes les rumeurs sont commentées. On commence à parler d’un mystérieux projet nord-américain porté par Mathieu Bodmer alors que celui de Markarian n’a les faveurs que d’un seul des deux présidents (Romeyer).

En juin, le duo Jacques Pauly-Laurent Roussey vend son projet farfelu lors d’une conférence de presse lunaire, soutenu par Adao Carvalho, prêt à donner son aval à ce dossier si une offre tombe à l’AGRASC (l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués). Pour autant, l’annonce du 1er juillet est décevante : Roland Romeyer décide de prendre du recul et confie le rôle de président délégué à Jean-François Soucasse, qui cède son poste de directeur général à cette occasion. La vente est déjà repoussée de plusieurs mois alors qu’un premier cap de dépose des dossiers est fixé au 19 juillet. A cette occasion, la solidité de huit candidats est étudiée mais aucune piste ne se détache et le processus se poursuit. On commence d’ailleurs à parler de la fameuse “data room”, ce sas d’accès où les candidats au rachat ayant déposé 100 M€ sur un compte bloqué peuvent consulter d’autres documents financiers.



18 septembre : un mystérieux prince cambodgien apparaît

Le buzz nait dans les colonnes du “Parisien / Aujourd’hui en France” : le prince cambodgien Navichak Norodom, petit-fils du roi Sihanouk, souhaiterait racheter l’A.S.S.E. Un buzz d’ailleurs confirmé par l’intéressé, qui assure être en “discussions avec des partenaires solides” mais “pas sur les sommes annoncées”.

A RFI, Ravichak en dit plus, promettant de “s’investir sur le long terme” et de “prendre soin de l’A.S.S.E.”. Son projet porte aussi sur la promotion du club et de la Ligue 1 en Asie. Du côté des supporters, ce mystérieux prince fait rêver, tout l’inverse des fonds américains Terrapin et de 777 Partners, dont on parle de plus en plus depuis la fin du mois d’août. Du côté de la direction, c’est silence radio ! On apprend quelques semaines plus tard que la date butoir pour l’appel d’offres des candidats présents à la data room est fixée au lundi 7 novembre.



7 novembre : les offres tombent, bataille A.S.S.E.-Ravichak, les Socios Verts apparaissent

Après avoir laissé du temps à tous les candidats pour construire leur proposition, on y voit plus clair. On parle de trois potentiels repreneurs : toujours le projet local porté par Olivier Markarian, présent depuis le début, celui de Ravichak et celui porté par des fonds nord-américains derrière lequel se cachait Mathieu Bodmer ainsi que l’ancien patron de la chaîne “Téléfoot”, Jean-Michel Roussier.

Le 8 novembre, un premier communiqué tombe… et il flingue le fameux projet cambodgien, laissant au duo Roussier-Bodmer un boulevard : “KPMG a invité les candidats à la reprise du club à transmettre leur meilleure offre ce lundi 8 novembre. Ce process a permis de mettre en lumière le manque de crédibilité de certains candidats. C’est le cas de Norodom Ravichak et de son conseil, maître Carlos Bejarano, qui a fourni un document de garantie financière de 100 M€ émanant d’une grande banque internationale qui se révèle être un faux”. L’A.S.S.E. menacera d’une plainte mais n’ira jamais au bout de la procédure. Sidéré par les accusations, le prince Ravichak confirmera de son côté le lendemain n’être jamais rentré dans la dataroom et que les négociations le concernant étaient “au point mort depuis plusieurs semaines”. Fin de cette piste.

Le 9 novembre, l’A.S.S.E. annonce une nouvelle deadline : “Plusieurs offres ont été reçues par KPMG qui les étudie avec attention. Soucieux de voir le dossier avancer, les actionnaires ont donné à KPMG la date limite du 23 novembre pour terminer ses investigations et donner ses conclusions finales sur la qualité des dossiers”.

En parallèle de tout ça, les Socios Verts voient le jour début novembre. Une première souscription est lancée jusqu’à la fin du mois d’avril 2022. Président de l’association à l’époque, Thierry Simonnet évoque ce projet de rentrer au capital sans se lier à un potentiel repreneur : “Nous sommes neutres par rapport à l’identité du ou des propriétaires”.



23 novembre : la désillusion...

A 48 heures du passage de l’A.S.S.E. devant la DNCG, le club se fend d’un communiqué particulièrement attendu… et dont le contenu est des plus décevants. Exit l’offre d’Olivier Markarian, exit le projet Roussier-Bodmer (qui rebondira au Havre avec la réussite que l’on connait aujourd’hui !). Rien ne trouve grâce aux yeux des dirigeants.

“Le cabinet de conseil a estimé que les garanties juridiques et financières apportées par les candidats sont insuffisantes. Les garanties d’investissement dans le développement du club ou les garanties de l’origine des fonds n’ont pas été apportées à ce jour. Aucun des candidats ne peut donc entrer en négociation exclusive. Les actionnaires remercient KPMG de la qualité de leur travail et poursuivront le process de vente avec les premiers candidats s’ils apportent à KPMG les garanties financières et juridiques demandées.” Retour au point de départ.



28 novembre 2021 : des Russes en visite, Bueno c’est pas Bueno non plus !

Alors que dans l’entourage du club, on assure que de nouveaux dossiers sont arrivés jusqu’à KPMG pour faire avaler la déception du fiasco du 23 novembre, la visite providentielle d’une délégation russe lors d’A.S.S.E.-PSG (1-3) le 28 novembre va relancer le nouveau fantasme. Mais cette fois-ci, avec un oligarque russe.

Ce jour-là, c’est la société Total Sport Investments qui fait forte impression en se promenant dans les coursives de Geoffroy-Guichard avec l’ancien joueur du Real Madrid Michel Salgado en tête d’affiche. A la tête des supermarchés Fix Price, Sergei Lomakin (986e fortune mondiale selon “Forbes”) est présent, au même titre que son associé Roman Dubov. On prête même la volonté à Lomakin de vouloir implanter sa chaîne de discount en France directement dans la région Rhône-Alpes. Durant 4 heures, les Russes rencontrent KPMG et s’en vont. On ne les reverra plus. Patron de Smart Good Things, Serge Bueno sort également du bois à la même période, en version “projet local vs projet russe”. L’intéressé se donne 30 jours pour fédérer les entreprises et décideurs locaux mais n’y parvient pas.

Pendant de longs mois, la vente de l’A.S.S.E. va progressivement être mise de côté au profit de la course au maintien désormais menée par Pascal Dupraz, remplaçant de Claude Puel dont le projet jeunes a viré au fiasco.



6 avril 2022 : Caiazzo et Romeyer changent leurs plans au gré du vent

Dans notre numéro du 6 avril, tout juste un an après la sortie de Gaël Perdriau, “But! Saint-Etienne” lâche un nouveau scoop sur le dossier de vente. Alors que le maintien est redevenu possible en Ligue 1, Bernard Caiazzo et Roland Romeyer changent à nouveau de cap. La vente de l’A.S.S.E. n’est plus leur priorité alors que le fond d’investissements CVC arrive avec une manne providentielle de 1,5 milliard pour la L1 à répartir entre tous les clubs.

A cet instant, le duo présidentiel se remet à nouveau en quête d’un actionnaire minoritaire pour apporter des fonds. Comme il l’avait fait en 2017 et en 2019. Sans rencontrer plus de succès. Qui voudrait réellement se rajouter à l’équation alors que 22% des parts appartiennent à l’AGRASC, que Bernard Caiazzo est en exil à Dubaï depuis de longs mois déjà et que Roland Romeyer reprend les rênes à chaque coup de vent ? Les Verts sont toujours à l’écoute mais moins pressés de céder…



19 mai 2022 : David Blitzer fait son apparition

La bombe sort dans les colonnes du journal britannique “The Independant” et est vite confirmée : actionnaire de Crystal Palace notamment, David Blitzer (52 ans) envisage de faire une offre pour l’A.S.S.E. pour garnir sa galaxie multiclubs. Que le club reste en Ligue 1 ou descende en Ligue 2. Bernard Caiazzo et Roland Romeyer sont à l’écoute mais toujours aussi gourmands (20 M€ par tête). C’est à ce moment là que le nom du Canadien John Chayka sort en parallèle mais la piste ne se confirme pas. Ce sera David Blitzer ou rien ! Et il faudra attendre l’après-barrage pour en savoir plus…



29 mai 2022 : le communiqué de l’espoir... avant un long néant

Dix minutes après le coup de sifflet final du barrage perdu contre Auxerre (1-1, 4 t.a.b. à 5) et suite à de graves incidents à Geoffroy-Guichard, la direction dégaine un communiqué rapide et expéditif : “Si nous avons pu commettre des erreurs ces dernières saisons, nous n’avons jamais cessé d’œuvrer afin d’assurer la pérennité de l’A.S.S.E., dont la situation financière lui permettra d’assumer le prochain exercice en Ligue 2. Dans quelque temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l’avenir du club et le nôtre”.

Cette fois-ci, on y a vraiment cru, avec l’espoir d’une vente rapide au 10-12 juin mais, comme on pouvait s’en douter, David Blitzer et sa société Bolt Football Holding ont pris peur face à l’accueil réservé par Roland Romeyer à L’Etrat… Et l’offre formulée, revue à la baisse suite à la descente en Deuxième division, n’a pas convaincu le duo tragi-comique présidentiel. S’il y a eu des négociations exclusives ouvertes jusqu’au 1er juillet, l’Américain n’est pas allé plus loin. Comme les autres avant lui… Dans les colonnes du “Monde”, le président de Financial, la société d’audit mandatée par Olivier Markarian, dénonce l’opacité des informations dévoilées dans la data room : “C’est difficile de vendre une voiture si on n’ouvre pas le capot pour voir le moteur…”

Le 11 juillet, Roland Romeyer revient dans “Le Progrès” sur cette vente avortée : “David Blitzer a formulé une offre non liante qui nous a semblé intéressante, à Bernard Caiazzo et à moi, et nous avons demandé à KPMG de lui donner un accès à la dataroom électronique afin qu’il formule une offre ferme. Toutefois, aucune n’a été déposée dans les délais auxquels il s’était engagé à nous la remettre. KPMG en a conclu que les termes de son offre non liante étaient devenus caducs et acté la fin des discussions avec lui. La période d’exclusivité est terminée. Aujourd’hui, Blitzer, comme n’importe qui, peut faire une offre ferme”.

La suite ? Un long silence radio malgré la volonté “irrévocable” de vendre selon le communiqué publié par l’agence de Patrick Chêne, JPMA conseil, en charge du dossier de vente. L’urgence semble passée. L’A.S.S.E. amorce sa reconstruction en L2 et le budget est bouclé pour deux saisons grâce à CVC, au fond de soutien aux relégués, aux ventes de joueurs et à la baisse de la masse salariale… Dans “But! Saint-Etienne”, pendant de longs mois, les anciennes gloires du club enchaînent les cris du cœur, réclamant le départ du duo présidentiel. Plus rien ne bouge.



6 octobre 2022 : la folle idée du Token, les projets Socios se structurent

Nouvelles révélations de “But! Saint-Etienne” : Bernard Caiazzo a pris les choses en main depuis Dubaï. On parle de nouveaux contacts avec des investisseurs américains mais aussi d’une drôle d’idée : celle de Blockapital, visant à lancer une levée de fonds en Token pour atteindre les 100 M€ et racheter le club.

Propriétaire de ce fonds d’investissement immobilier, Jean Lecler diffuse une brochure assez surprenante (et obsolète !) sur l’A.S.S.E. à destination de tout un chacun qui souhaite investir. Prix du ticket minimum : 100€. Nous apprenons à cette occasion que le président du conseil de surveillance des Verts aurait donné son aval à ce projet, se déclarant prêt à vendre le club pour 30 M€ et le recouvrement des dettes… Sauf que là aussi, le document prétenduement signé par Bernard Caiazzo est un faux. A l’heure actuelle et jusqu’à la fin du mois, le projet de Blockapital est en cours de levée de fonds. Mais vu le peu de nouvelles qu’on en a, difficile d’imaginer que ce soit une réussite…

En parallèle de tout ça, les Socios Verts continuent aussi aussi de fédérer avec plusieurs grands noms les rejoignant (Lubomir Moravcik, l’arrière arrière petit-fils de Geoffroy-Guichard). Les projets communautaires prennent vie…



6 avril 2023 : Roland Romeyer relance la vente du club

Discret pour le bien de tous (et surtout de l’A.S.S.E.) depuis de longs mois, Roland Romeyer prend la parole à l’occasion du forum “Supporters de l’Emploi” à Saint-Etienne. Et comme souvent, le président du directoire fait des promesses qu’il n’est pas sûr de tenir :“On travaille du mieux possible et, après le 2 juin, on passera à autre chose. Il y aura d’autres projets, qui ne sont pas d’actualité parce que le sportif est beaucoup plus important. On sait qu’on veut vendre. On l’a annoncé dans les médias. La vente est toujours d’actualité avec KPMG, qui

a un mandat de notre part. Compte-tenu de

l’état dans lequel était le club, on a dit qu’on attendait que cela aille mieux. Comme je vous le dis, on passera à cette phase-là une fois le championnat fini et en espérant que l’objectif que j’ai fixé sera atteint. Même si je suis en forme, il faut tourner

la page”.



17 avril 2023 : la rumeur du milliardaire tchèque, de nouvelles offres ?

Après les Américains, les Russes, les fonds suisses, le prince cambodgien, un Canadien, on continue notre tour du monde grâce au “Progrès”, qui lance la rumeur menant au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky (47 ans). Désireux de devenir le premier actionnaire du groupe Casino et de racheter Editis, le milliardaire tchèque, patron du Sparta Prague depuis 2004 et actionnaire de West Ham, est évoqué mais il dément dans “Le Point” le 3 mai : “L’A.S.S.E. ? Absolument pas. C’est complètement inventé. De plus, ce serait juridiquement

impossible”.

En visite au Parc des Princes le 19 avril pour PSG-Lens (3-1), Bernard Caiazzo fait aussi parler de lui. “L’Equipe” évoque même deux candidats, dont un Anglo-Saxon proche de Joseph Oughourlian (patron du Racing), et un deuxième “d’origine française et gravitant dans la galaxie de Caiazzo”. Deux candidats prêts à racheter les parts sociales contre respectivement 32 et 35 M€. Dans un dossier où la prudence est forcément de mise compte-tenu des antécédants depuis 25 mois, difficile d’être affirmatif sur l’issue de ces telles pistes.



Et maintenant ?

C’est toute la question et le véritable point d’interrogation. La saison de l’A.S.S.E. est finie et, en dépensant sans compter pour éviter le National en janvier, la direction ligérienne a fait un trou de 6 M€ dans son bas de laine. Un trou que ni Roland Romeyer ni Bernard Caiazzo ne souhaitent bien évidemment combler… Et aucun des deux n’a d’ailleurs les moyens de le faire. Cet été, Saint-Etienne, qui va démarrer sa deuxième saison en Ligue 2, n’aura pas de manne providentielle qui tombera du ciel : exit l’aide de CVC, baisse du fond de soutien aux relégués, pas de pépite à céder au niveau de Wesley Fofana (35 M€) ou Lucas Gourna (15 M€)… Le mouton est plus que tondu et les droits TV 2023-24 ne seront pas les mêmes pour des coûts de fonctionnement qui seront encore très importants.

A l’approche du passage devant la DNCG, il y aura sûrement de nouvelles annonces. Pris à la gorge, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo n’auront pas forcément le luxe de choisir leur repreneur et devront sans doute baisser leurs conditions de vente pour éviter un crash économique à l’A.S.Saint-Etienne. Bien sûr, il se murmure aussi qu’il y a d’autres options : solliciter un nouveau prêt bancaire auprès des banques (ce qui risque d’être compliqué vu l’endettement du club et ses revenus estimés en L2) ou se tourner vers des prêteurs particuliers (avec le risque de perdre la main pour un fonds vautour à moyen terme). La vente reste dans tous les cas la meilleure option. Mais, à l’heure où nous écrivons ces lignes, il n’est pas exclu que la surprise que nous réserve Roland Romeyer soit simplement la cession de ses parts à son fils Frédéric. Une nouvelle déception pour un peuple vert qui attend désespérément la vente…