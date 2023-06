ASSE - Mercato : Clément proche d'un retour chez les Verts, ça se confirme

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Sans doute l'avez-vous appris dès hier lorsque notre correspondant à Sainté, Laurent Hess, vous annonçait en exclusivité que Jérémy Clément était bel et bien tout proche d'effectuer son retour à l'ASSE. L'ancien joueur des Verts, qui sort d'une mission maintien réussie dans la région stéphanoise, à Andrézieux, pourrait en effet intégrer le staff de Laurent Batlles.

Intégrer le staff de Batlles

Ce soir, le quotidien régional Le Progrès en dit un peu plus sur l'information. "En coulisses, les différents courants du club s’interrogent sur l’opportunité du retour de Jérémy Clément, dont le nom avait été murmuré l’été dernier pour intégrer le staff de Batlles. Proche de Loïc Perrin, Clément se verrait confier un poste de lien entre les pros et la réserve coachée par Razik Nedder, lequel vient de prolonger son contrat d’un an, ce qui ferait un drôle de millefeuille."

A suivre.