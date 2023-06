ASSE - Mercato : après Charbonnier, la prochaine priorité des Verts a fuité !

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

Ce vendredi, l'AS Saint-Étienne a officialisé la prolongation de contrat de Gaëtan Charbonnier. Ce dernier a prolongé son bail d'une saison supplémentaire, plus une année en option.

Maintenant, Perrin veut boucler l'arrivée d'Autret

Réagissant à la prolongation de l'ancien Montpelliérain, Mohamed Toubache-Ter a révélé la prochaine priorité des dirigeants stéphanois. Il s'agirait du milieu offensif de l'AJ Auxerre, Mathias Autret, qui sera libre de tout contrat cet été. "Saint-Étienne officialise Gaëtan Charbonnier et pour être très objectif : les deux parties ont fait des efforts et l'année en option est largement atteignable. Prochaine étape : Mathias Autret", a fait savoir l'insider sur Twitter. Cette saison, l'ancien Brestois a inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives en 25 matchs disputés toutes compétitions confondues.

Saint-Étienne officialise @charbo10 & pour être très objectif: les deux parties ont fait des efforts & ce + 1 est largement atteignable !!



Prochaine étape: @Autret11 !! #ASSE — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 9, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes ce samedi, la prochaine priorité de l'ASSE sur le marché des transferts se nommerait Mathias Autret, qui arrive en fin de contrat cet été avec l'AJ Auxerre.

Fabien Chorlet

Rédacteur