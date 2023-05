ASSE - Mercato : le chantier de l'intersaison lancé dès la semaine prochaine ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

L'intersaison à venir ne sera pas aussi mouvementée que la précédente pour l'AS Saint-Etienne, qui avait vu partir une vingtaine de joueurs et en avait recruté autant, le tout au milieu du tourbillon créé par la relégation. Cette fois, l'été sera plus calme, surtout que le marché hivernal a permis de bien rebooster l'équipe. En conférence de presse ce mercredi, Laurent Batlles a d'ailleurs annoncé que les grandes lignes du recrutement seront arrêtées dès la semaine prochaine.

Une réunion programmée la semaine prochaine

En effet, l'entraîneur des Verts partira en vacances juste après le dernier match, le vendredi 2 juin à domicile contre Valenciennes, et il a prévu de rencontrer ses dirigeants dans les jours précédents pour faire un point sur sa situation mais également sur ses besoins : "J'ai fini mes entretiens individualisés. Maintenant, il faut que je les finalise avec les joueurs et Loïc (Perrin) la semaine prochaine. Je n'ai pas encore vu la direction, parce que je pense avoir une réunion avec eux avant de partir en vacances. Je ne peux pas vous en dire plus, ça se fera la semaine prochaine". La bonne nouvelle, c'est qu'il se voit rester à Saint-Etienne...

Pour résumer L'entraîneur de l'ASSE, Laurent Batlles, rencontrera ses dirigeants la semaine prochaine pour faire le point sur son avenir mais également sur ses besoins au niveau de l'effectif. Il partira en vacances juste après le dernier match de championnat.

