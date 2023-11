ASSE - Mercato : un ancien buteur des Verts propose ses services

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Alors que l’ASSE va chercher à recruter un avant-centre en janvier en cas de départ d’Ibrahim Sissoko à la CAN, les Verts vont devoir composer avec des contraintes économiques très claires et peu de moyens. Une situation qui donne forcément des idées à certains…

De retour dans la région sous les couleurs de l’Andrézieux-Bouthéon de François Clerc, Idriss Saadi (31 ans) a laissé entendre qu’il ne dirait pas non à un retour à l’AS Saint-Etienne, lui qui a retrouvé du temps de jeu et une forme correcte (3 buts en 7 matchs de National 2) dans le Forez après ses passages compliqués à Strasbourg, Bastia et Belouizdad.

Idriss Saadi est pessimiste sur ses chances de revenir mais …

Invité de l’émission sur le foot amateur de Farid Rouas sur YouTube, l’ancien pensionnaire du centre de formation de L’Etrat a été assez clair sur la question : « Si Laurent Batlles m'appelle ? J'y vais sans hésiter. C'est très difficile de dire non à l'AS Saint-Étienne. Ce serait insensé de ma part de refuser. Je ne pense pas que l'opportunité va se présenter en étant honnête. Je suis très lucide sur la situation actuelle du club et du football en général ».

Conscient que les Verts ont « ce qu’il faut » avec Ibrahim Sissoko, Gaëtan Charbonnier ou encore Ibrahima Wadji, Saadi – qui s’est entretenu avec la réserve en début de saison – ne se fait pas trop d’illusions mais il présente l’avantage de bien connaître le coach : « J'ai déjà joué avec Laurent Batlles lorsque j'étais jeune. J'ai discuté avec lui en fin de saison dernière parce qu'on s'est retrouvé à un tournoi où nos enfants jouaient. Saint-Étienne a pris une direction différente et je ne pense pas que mon profil les intéresse ».

