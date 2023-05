FC Nantes – L'oeil de Denis Balbir : « c'est tellement facile de mettre des claques à Kombouaré... »

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

« Après sa finale perdue contre Toulouse en Coupe de France (1-5), le FC Nantes a encore raté deux finales, pour le maintien cette fois-ci, contre Brest (0-2) et Strasbourg (0-2). Si certains ne croient plus au maintien des Canaris ni en Antoine Kombouaré, je me dis toujours que rien n'est fait. Surtout dans une Ligue 1 aussi bizarre où il y a des surprises tous les week-ends. Pour moi, Nantes est en réel danger mais Nantes n'est pas relégué. Mathématiquement, il y a encore de l'espoir sur les quatre derniers matchs.

« Tout ce qui entoure Nantes est négatif »

Aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus, c'est que tout ce qui entoure Nantes est négatif. Les joueurs ne répondent plus présents. Les Lafont, Pallois ou Centonze ont de l'expérience mais craquent chacun leur tour... Le discours d'Antoine Kombouaré semble s'essouffler. Le Kanak en est sans doute le premier malheureux car cela fait des mois qu'il s'évertue à répéter que le maintien est aussi sinon plus important que l'Europe et la Coupe. Les joueurs ne l'ont pas écouté. On a aussi un président qui ne parle plus à son entraîneur. Malgré leur soutien, les supporters commencent à avoir peur... C'est tout un cocktail qui fait que la dynamique est des plus néfastes. A une période où il faudrait faire bloc, on ne sent pas cette unité.

Dans une saison qui aurait pu être bonne avec l'épopée européenne et cette affiche de gala contre la Juve, Nantes est en train de tout gâcher. Il faut une prise de conscience des joueurs. Ces derniers ne se battent pas que pour l'avenir du club mais aussi pour leur propre avenir. Une descente, qu'on le veuille ou non, ça pèse sur un CV. Qui va aller chercher des joueurs ayant un mental friable ? Le FC Nantes est aujourd'hui à la croisée de deux chemins : il peut soit exploser, soit se remobiliser sur les quatre derniers matchs. Ce n'est pas fini. Auxerre n'est pas non plus très bien. Les Icaunais n'ont qu'un point d'avance et un calendrier compliqué. Maintenant ce n'est pas le calendrier des autres qu'il faut regarder mais bel et bien les ingrédients à mettre sur le terrain.

« C'était avant qu'il fallait agir »

Actuellement, cela parle beaucoup de la mauvaise série de Nantes en Ligue 1, qui reste sur onze matchs sans victoire. C'est bien beau mais il fallait s'en inquiéter avant plutôt que de se laisser griser par le bon match sur le terrain de la Juve ou les qualifications contre Lens et Lyon en Coupe de France. Aujourd'hui, c'est facile à dire. Tout le monde dans la ville - joueurs, supporters, dirigeants – s'est laissé porter sans avoir conscience de la situation.

On dit aujourd'hui qu'Antoine Kombouaré pourrait sauter, qu'il n'est plus l'homme de la situation mais c'était avant qu'il fallait agir. Pas à quatre journées de la fin. Dans quel club on a vu un coach sauter aussi tard dans la saison pour essayer de se maintenir ? Qu'est-ce que ça va produire comme effet ? C'est tellement facile de mettre des claques à Kombouaré aujourd'hui et de le mettre devant des responsabilités qu'il est sans doute l'un des seuls à n'avoir jamais fui.... Maintenant si les joueurs n'ont pas l'intelligence pour savoir qu'il y a une vie après une finale de Coupe que voulez-vous que je vous dise ? »

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Denis Balbir continue de croire au maintien du FC Nantes en Ligue 1 malgré un climat autour de l'équipe et une dynamique qu'il juge néfaste. Notre consultant n'est pas convaincu que le limogeage d'Antoine Kombouaré soit la bonne solution maintenant.

Alexandre Corboz

Rédacteur