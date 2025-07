Diogo Jota : le dernier hommage plein d’émotion de Bernardo Silva

Présent aux funérailles de Diogo Jota ce matin au Portugal, Bernardo Silva a rendu un vibrant hommage à son ancien coéquipier.

C’est à Gondomar, non loin de Porto, qu’ont eu lieu ce matin les funérailles de Diogo Jota et de son frère André Silva, tous deux décédés dans un accident de la route en Espagne dans la nuit de mercredi à jeudi. De nombreux joueurs de la sélection portugaise, du FC Porto, de Liverpool ou encore de Wolverhampton, ont assisté à la messe, à l’image de Bernardo Silva.

« Jota sera toujours dans nos cœurs »

Et sur CNN Portugal, le joueur de Manchester City a rendu un bel hommage à son ami, en soulignant ses qualités humaines et sa détermination à devenir professionnel. « Diogo n’a jamais été formé dans un grand club et il a suivi les chemins les plus difficiles, a-t-il souligné. Sa passion, sa volonté et sa détermination lui ont permis de réussir dans la vie et d’avoir une carrière brillante. Mais plus important encore, en tant que personne… Jota sera toujours dans nos cœurs. Il sera toujours présent à chaque petit-déjeuner, déjeuner, dîner, à chaque rassemblement de l’équipe nationale, à chaque partie de PlayStation ou dans nos jeux de cartes. Je partage la douleur de sa famille. C’était un grand ami, André Silva aussi». Un Bernardo Silva au bord des larmes.