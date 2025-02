FC Barcelone : Flick évoque le choc contre Valence et la polémique avec le Real Madrid

L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, était présent en conférence de presse ce midi avant que le quart de finale de Coupe du Roi contre Valence, à Mestalla, demain soir.

« C’est un match différent, nous jouons à l’extérieur. Ils essaieront de nous mettre la pression et l’atmosphère sera très différente. »

« Dani est une option pour la deuxième mi-temps. Pour Gavi, il y a un protocole et ce n’est pas une option pour demain. Aujourd’hui, il s’est entraîné et c’est bien de le faire parce que le coup a été très dur, aussi pour l’adversaire qui s’est blessé. Dani a montré dans de nombreux matches à quel point il est important pour nous. Il marque des buts, il sait garder le ballon. C’est important d’avoir des joueurs comme lui dans l’équipe, mais il faut prendre soin de lui. Il a été beaucoup blessé, mais il faut aussi le faire jouer. Il faut faire attention, connaître leurs sensations pour s’adapter. C’est très important pour nous. »

« Vous comparez toujours les joueurs par poste, mais ce n’est pas le cas. Nous avons un match demain et un autre dimanche. J’ai besoin de tous les joueurs. Je suis heureux d’avoir des options. Frenkie est un grand joueur, mais Casado l’est aussi. Peu importe qui je choisis, l’important, c’est l’équipe. »

« Dans ma vie, je pense généralement à des situations que j’aimerais vivre et beaucoup de rêves se sont réalisés. Entraîner le Barça était un rêve. Pour moi, c’est incroyable d’être ici pour mon 60e anniversaire. J’aime Barcelone, la ville, la nourriture et le soleil, mais j’aime aussi ce club. Travailler et s’entraîner avec cette équipe est fantastique, j’ai des joueurs uniques. Je ne l’avais jamais eu. C’est très bon de voir cela et je l’apprécie beaucoup. C’est un rêve devenu réalité. »

« Je pense que j’ai tout dit. Quand je suis arrivé, j’ai dit que je ne voulais pas d’excuses ou de plaintes. Il faut gagner nos matches et on sait qu’on a laissé filer plusieurs points. C’est de notre faute. Nous devons voir ce que nous pouvons faire. Dimanche, nous avons un autre match important, mais la première chose est de gagner à Valence. »

Pour suivre toute l’actualité du foot, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube Butfootballclub.

🎙️ HANSI FLICK: "In my life, I often think about different situations, and many dreams have come true, like training Barça. It's really unbelievable. I like the city, the food, the sun. I love this Club." #ValenciaBarça pic.twitter.com/k9ec9ssAdp