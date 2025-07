Pour Gary Lineker, qui a joué trois ans au FC Barcelone dans les années 80, Lamine Yamal a tout pour marquer son époque et même l’histoire du football.

Ce n’est pas encore officiel mais Marcus Rashford devrait devenir un joueur du FC Barcelone. Et ainsi succéder à Gary Lineker, dernier Anglais à avoir porté le maillot blaugrana. C’était entre 1986 et 1989. Avec le Barça, la légende anglaise, réputée pour son fair-play (aucun carton en carrière) et ses qualités de présentateur depuis sa retraite, a marqué beaucoup de buts, dont un triplé contre le Real Madrid lors de sa première saison, décroché la Coupe du Roi 1988 et la Coupe des Coupes 1989. Ne collant pas aux principes de Johan Cruyff, il n’a pas été prolongé et était retourné en Angleterre.

« Le Ballon d’Or ? Je le lui donnerais »

Mais depuis son île, Lineker reste un spectateur attentif des performances du Barça. Et pour lui, pas de doute, Lamine Yamal va marquer les esprits, son époque et peut-être même l’histoire du football ! « Vu sa façon de jouer, il est très bon. Le Ballon d’Or ? Je le lui donnerais. Lamine est le prochain grand joueur après Maradona et Messi. À son âge, et avec ce qu’il fait, il est vraiment spécial. Il pourrait devenir l’un des plus grands, mais il a besoin d’un peu de chance. »

Depuis ses débuts chez les pros à 15 ans, Lamine Yamal a eu cette fameuse chance dont parle Lineker, même si le succès qui est le sien aujourd’hui doit avant tout à son immense talent. En tout cas, pour l’Anglais, pas de doute, c’est Lamine Yamal doit être sacré Ballon d’Or 2025 !