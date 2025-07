Le FC Barcelone continue de scruter attentivement le marché sud-américain à la recherche de jeunes talents prometteurs. Et nom revient avec insistance ces dernières semaines dans les couloirs de la Ciutat Esportiva : celui de Riquelme Felipe.

🟧 Piste crédible

Le FC Barcelone a trouvé un nouveau marché porteur au mercato : l’Amérique du Sud. Selon Mundo Deportivo, Deco a flashé sur un certain Riquelme Felipe. Âgé de 18 ans, l’ailier du Fluminense est déjà bien connu des recruteurs blaugranas. Depuis plus d’un an, les scouts du Barça basés au Brésil suivent de près son évolution. Capable d’évoluer à tous les postes de l’attaque, Riquelme a disputé 17 rencontres avec l’équipe première du Flu depuis ses débuts en janvier dernier.

Formé au club depuis l’âge de 10 ans, le jeune attaquant s’est rapidement imposé comme l’une des révélations du championnat carioca. Il s’est notamment illustré par sa capacité à éliminer ses adversaires en un contre un, terminant la compétition avec le plus grand nombre de dribbles réussis. S’il avait un profil de buteur dans les catégories jeunes, il a depuis développé un jeu plus collectif, se distinguant par sa vision et sa capacité à créer des occasions pour ses coéquipiers.

Une situation comparable à celle de Roony Bardghji

Un profil qui n’a pas échappé à Deco, qui aurait personnellement glissé son nom dans les discussions en interne. Le club catalan, contraint de surveiller ses dépenses en raison de sa situation financière, mise désormais sur des opérations à faible coût mais à fort potentiel. L’exemple le plus récent reste celui du Suédois Roony Bardghji, recruté cet été pour un peu plus de deux millions d’euros en provenance de Copenhague, à un an de la fin de son contrat.

Une situation comparable à celle de Riquelme Felipe, dont le contrat avec Fluminense comporte une clause spécifique : pour les clubs étrangers, il prend fin en mars 2026. Une opportunité que le Barça pourrait tenter de saisir dans les mois à venir, avant que sa valeur ne grimpe davantage.